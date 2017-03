Real Oviedo | Hierro: «Va a ser un partido de fases»

Fiel a su línea de orillar resultados previos y centrarse en el choque que debe afrontar de manera inminente, Hierro ha recordado este mediodía que su equipo debe "olvidarse de la clasificación y competir" cuando el reloj marque las ocho y media de la tarde en Vallecas para enfrentarse a un rival "de Primera División". El entrenador del Real Oviedo no se deja guiar por la delicada situación clasificatoria que atraviesa el cuadro franjirrojo y alerta de su potencial en "un partido de fases" en el que considera fundamental la forma de encarar el camino hacia el triunfo.

"Tiene delanteros de primer nivel, gente rápida y con experiencia", ha señalado el técnico malagueño sobre el conjunto vallecano, al que considera "muy peligroso" si "encuentra su partido y sale el plan como quieren". En ese sentido, ha ensalzado la presencia en el banquillo rayista de Míchel, un técnico "de la casa" que "transmite confianza y tranquilidad".

Hierro recuerda que la condición de local en el duelo "ayudará" al Rayo pese a que los resultados estén muy lejos de los esperados esta temporada, pero ha subrayado que será sobre el césped donde tendrá que dirimirse "quién es superior". El técnico malagueño no podrá contar con Toché, una ausencia sensible al tratarse del máximo artillero oviedista, pero ha señalado que "la fuerza es la del equipo" aunque haya jugadores "que no van a estar".

"Algo inventaremos, once saldrán al campo", ha rechazado sin dar pistas sobre su reemplazo en la alineación. Uno de las opciones con las que cuenta es la de otorgar la responsabilidad a Michu. "Sabemos que da la vida y va a un campo muy especial para él. Lleva a este club en el corazón, es una delicia tenerle", ha expuesto sobre el ovetense Hierro, que ha explicado que "no tiene que ver la cantidad de gente arriba para tener llegada".