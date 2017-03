Real Oviedo | Linares y Varela apuntan al once

El conjunto azul no podrá contar finalmente con el sancionado Toché ni con el lesionado Christian Fernández en Vallecas, cuyos puestos en el once serán probablemente ocupados por Linares y Varela, respectivamente. El técnico azul, Fernando Hierro, afronta las bajas con naturalidad, ya que considera que es lo normal a estas alturas de la competición.

Las ausencias no hacen que se vaya a modificar la forma de afrontar el encuentro. «Afrontamos los cambios de sistema con naturalidad. Un domingo entendemos el partido de cierta manera, y al domingo siguiente entendemos que se puedan necesitar otras cosas», explicó el entrenador del equipo ovetense.

En este sentido, Hierro volvió a destacar la importancia del grupo y valoró que quienes no han tenido minutos estén preparados para entrar en el once cuando sean necesarios.

El técnico recordó que Linares fue titular en el encuentro ante el Cádiz, aunque no estaba teniendo minutos en los partidos precedentes, por lo que considera que «lo importante, además de encontrar un once tipo, es que haya buenos resultados».

Entre los que no están teniendo minutos se encuentra el extremo uruguayo Carlitos de Pena, el único fichaje del mercado de invierno que no ha tenido la oportunidad de debutar hasta el momento. Hierro dijo sobre el uruguayo que «ojalá este fin de semana sea el de Carlitos, es un chico extraordinario y trabaja muy bien».

El hecho de tener una plantilla amplia, de 25 jugadores, hace que el entrenador sea consciente de que es necesaria una buena gestión para que los futbolistas «lleguen a final de temporada con esa motivación, que todos piensen que puedan jugar».

En cuanto a nombres concretos, el entrenador también se refirió a Michu, quien vivirá un partido especial por volver a Vallecas. El técnico elogió al atacante ovetense: «Es un chico que nos da mucho, lleva a este club en su corazón, tiene alma, espíritu y amor por su club y ciudad». Hierro también añadió que «por compañerismo, por lo que significa y piensa, es una delicia tenerlo como equipo de trabajo».

Lo que no quiso el técnico fue dar pistas sobre sus intenciones para el once, aunque parece que no habrá más cambios que los obligados por las ausencias. Además, también está pendiente de la evolución del defensa Óscar Gil, quien entró en las últimas convocatorias, pero esta semana no pudo entrenarse con normalidad por unas molestias.

El conjunto azul tendrá esta mañana una nueva sesión de entrenamiento. Posteriormente, el técnico facilitará la convocatoria de jugadores que viajarán por la tarde a Madrid. El equipo azul tendrá mañana un último entrenamiento, en la ciudad deportiva del Real Madrid. Será una suave sesión de activación que el equipo realiza cuando el partido se disputa tarde (20.30 horas).