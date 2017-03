El Real Oviedo vuelve hoy al trabajo pendiente del estado de Saúl Berjón

El equipo ovetense comenzará hoy a preparar el encuentro del próximo sábado ante el Girona pendiente de la evolución de los lesionados Christian Fernández y Saúl Berjón, que son las únicas dudas para el encuentro ante los catalanes. La expedición azul regresó en la madrugada de ayer de Madrid, por carretera, y por ello el técnico decidió conceder descanso a los jugadores, que volverán a entrenarse esta mañana, a las 10.30 horas en El Requexón.

La vuelta a los entrenamientos será el momento de conocer el estado de Christian Fernández, que se perdió el partido de Vallecas por el problema muscular que sufrió en el encuentro ante el Numancia. El defensa cántabro parece que no tendrá problemas para recuperarse, ya que la lesión no era grave y su ausencia en el encuentro del domingo tiene que ver con la idea de no correr riesgos de cara al final de temporada.

Si no hay contratiempos se espera que Christian Fernández comience hoy a entrenarse con normalidad con el resto de compañeros y el sábado pueda estar en el once inicial ante el Girona. El cántabro es uno de los fijos para Fernando Hierro en las alineaciones.

La situación del delantero Saúl Berjón presenta más dudas, pero no está descartado para el encuentro del sábado. El ovetense sintió unas molestias el domingo en los primeros minutos del partido y prefirió pedir el cambio a seguir en el campo y correr el riesgo de que el problema que sentía en el gemelo pudiera ir a más. Lo que no parece es que la lesión sea grave, por lo que habrá que esperar a la evolución durante la semana. El jugador será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de la dolencia.

La pasada semana también arrastró algunas molestias el defensa central Óscar Gil, que finalmente no entró en la convocatoria para Vallecas, pero tampoco eran dolencias de gravedad, por lo que también estaría a disposición del entrenador para el sábado.

En el caso de que se recuperaran los tocados, Fernando Hierro podría tener a su disposición a toda la plantilla, ya que recupera al delantero Toché, que el domingo fue baja por acumulación de amonestaciones. El técnico no pierde a ningún jugador por este motivo, ya que los único que estaban a una tarjeta de la sanción antes del encuentro en Vallecas eran Susaeta, que no fue amonestado, y David Rocha, que no entró en la convocatoria para el encuentro.

La vuelta de Toché al once inicial parece segura, ya que se trata del máximo goleador del equipo, que además aprovechó la pasada semana para recuperarse de unas pequeñas molestias.

El conjunto ovetense, tras dos encuentros a domicilio, volverá el sábado al Carlos Tartiere para recibir al segundo clasificado, el Girona, que tiene una ventaja de ocho puntos sobre el Cádiz, tercero, que le venció a domicilio la pasada jornada. En el encuentro de la primera vuelta el resultado fue de empate sin goles.