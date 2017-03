Real Oviedo | Bedia ve «más calidad» en el Zaragoza y Hierro responde

Quien fuese centrocampista del conjunto ovetense hasta el pasado diciembre Edu Bedia, en la actualidad en el Zaragoza, realizó ayer unas declaraciones en la capital maña en las que aseguraba que su actual equipo tiene más calidad que los azules. El cántabro, al ser preguntado por la clasificación, afirmó que «muchas veces la calidad no te sirve para ganar partidos». En esta línea, explicó que «hay conjuntos que están arriba, como en el que yo he estado, que sinceramente no tienen ni la mitad de calidad que tiene este equipo».

A estas declaraciones respondió ayer mismo Fernando Hierro, a las que quitó importancia, pero afirmó que, si el Real Oviedo está en la zona alta sin calidad, «tendremos más mérito entonces». El técnico no quiso valorar demasiado lo dicho por el exazul: «No le doy importancia. Es un chico que ha estado aquí, con compañeros en el vestuario, y, si él cree que este equipo tiene menos calidad, entonces tendrá más mérito estar donde estamos». Además, Hierro elogió a los suyos: «Son mis jugadores, se dejan el alma, quieren estar aquí, quieren a este club y nos dejaremos la vida por el Oviedo».