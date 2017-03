Al filial se le complica el 'play off' pese a ganar al Covadonga

La victoria del pasado domingo ante el Covadonga por 1-3, no ha permitido al filial ovetense recortar diferencias con el 'play off' y cada vez tiene más complicado entrar en las seis primeras plazas, ya que la victoria del Tuilla ante el Langreo, les mantiene con una ventaja de nueve puntos sobre el Vetusta. Los de Luis Arturo se impusieron el pasado domingo, en la matinal al Covadonga, en un encuentro que encarrilaron a los cinco minutos con un gol de Carlos. El delantero David Álvarez, que atraviesa su mejor momento de la temporada, amplió la ventaja antes del descanso con el primero de sus dos goles. Aunque los de Fermín Álvarez recortaron distancias en el marcador, David Álvarez sentenció el partido. El filial azul, a falta de siete encuentros para el final de la competición, sigue en la quinta posición de la tabla y sus opciones de pelear por el ascenso se van esfumando, ya que los rivales de la zona alta no están fallando.