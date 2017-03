El estilo de vida rústico de Verdés: cría a sus propias gallinas y tiene el prao «mejor que el Tartiere»

"Me levanto a las siete de la mañana, a las nueve me voy a entrenar y antes les echo de comer a unas amigas", desgrana Héctor Verdés sobre su rutina diaria. Las "amigas", como las define el central oviedista, están en el corral. "Hay mucha gente que se pensaba que era broma, pero es verdad que tengo gallinas", indica el zaguero valenciano en un simpático vídeo en la televisión oficial del club en el que muestra su lado más simpático.

"Todo lo impulsivo que soy en el campo así de tranquilo soy después fuera", explica el defensa, que asegura buscar en su casa la tranquilidad lejos de la ciudad, aunque "a quince minutos de Oviedo". "Me he hecho muy asturiano desde que estoy aquí", señala el jugador valenciano, que presume de la productividad de su pequeño grupo de ganado avícola. "Todos los días ponen algo. Al final es una buena inversión. Mira, que se vea que no tienen fecha de caducidad", indica en tono jocoso mientras muestra los frutos de su granja.

"Tengo el 'prao' mejor que el Tartiere", afirma con sorna antes de exponer el partido que le gustaría disputar con la camiseta oviedista y sus motivos. "Siempre he dicho que me gustaría jugar un Real Oviedo-Sporting de Gijón. Se vive mucho la rivalidad, sería un partido de mucha carne", señala en un vídeo cuya hashtag #LesPitesdeVerdes corre como la pólvora por Twitter. "Pites, pites, pites... a merendar", se despide con gracia alimentando a sus gallinas el central.