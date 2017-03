Christian Fernández: «El Real Oviedo tiene que ir a todos los campos a ganar»

El Real Oviedo es consciente de lo que se juega el domingo en Tenerife, tanto por tratarse de un rival directo en la pelea por los primeros puestos de la clasificación, como por la altura de la temporada. En el tramo final todos los puntos son igual de importantes, al margen del rival que esté enfrente.

Christian Fernández sostiene este discurso. El defensa dejó claro ayer que el objetivo del equipo tiene que ser el 'play off' y, a poder ser la tercera plaza. No obvia una evidencia que salta a la vista: las ventajas que ofrece las eliminatorias por el ascenso. Con ese objetivo en el horizonte, su opinión es que el equipo «deben ir a la isla con la premisa de ganar y traer los tres puntos».

El defensa cántabro, que el pasado domingo volvió al lateral izquierdo tras superar la lesión que le impidió jugar en Vallecas, no quiere pensar en otra cosa para el domingo que no sea la victoria. El defensa no quiere especular de antemano con la posibilidad de un empate, que les favorecería en el caso del 'gol average' particular.

«Si uno va con la mentalidad de no perder eso es sinónimo de acabas con una derrota», advirtió el defensa, que tiene claro que Real Oviedo, por su situación en la tabla y por la magnitud de la entidad, «tiene que ir a todos los campos a ganar».

No obstante, asume que luego, en función de como se desarrolle el encuentro y las circunstancias que se puedan dar a lo largo de los noventa minutos, a lo mejor «el empate es bueno de cara a la hora de pensar a largo plazo en el desenlace de la Liga».

El defensa insistió en que «ahora mismo firmo los tres puntos, que es para lo que estamos preparando la semana y con esa mentalidad va a viajar el equipo a Tenerife».

A la hora de pensar en el partido del domingo, uno de los aspectos favorables para los azules son los buenos resultados que están logrando contra los equipos de la zona alta de la clasificación. Christian Fernández recuerda que «somos el equipo de los seis de arriba con mejor balance en enfrentamientos directos y eso es por algo». Ese algo al que hace referencia el lateral es que «el grupo se crece en esos partidos, sabe de la importancia y trascendencia de los puntos y más a estas alturas de temporada».

Por todo lo anterior, el cántabro reiteró que el domingo se enfrentan a «un rival directo en la lucha por la tercera plaza, que ese es el objetivo que tiene marcado el Real Oviedo y vamos con la máxima ilusión de prolongar la racha».

No obstante, ante la cercanía del tramo final de la temporada, hace que todos los encuentros tengan una importancia vital. Christian Fernández deslizó que, quizás, «es diferente jugar por unos objetivos que por otros, pero al final hay que dar la trascendencia a todos los rivales por igual, porque los tres puntos son iguales». Además, asume, el equipo tiene que mejorar en los partidos a domicilio que están siendo su principal problema esta temporada.

«Vamos a intentar aprobar nuestra asignatura pendiente, que es jugar fuera, con la máxima intensidad posible, intentando ser un fiel reflejo de lo que somos en el Carlos Tartiere», dijo el cántabro.

Por todo lo anterior, el defensa opina que «cada vez queda menos y la trascendencia de los puntos es mayor y somos sabedores todos los equipos que un error penaliza mucho». Insistió en que debe ser «ese conjunto sólido que estamos demostrando en casa y que por circunstancias no lo estamos siendo fuera». Esa mejora y corrección de los errores tiene que servir a los oviedistas para «intentar acercarnos lo máximo posible a la tercera plaza, consolidar la salvación en los 50 puntos y pensar en el siguiente objetivo que es el 'play off' y si podemos ser terceros mucho mejor», expuso Christian Fernández.

Sin embargo, el cuadro carbayón se enfrentará el domingo a uno de los equipos más en forma de la categoría. En este aspecto, el lateral cántabro expresó que lo que más le preocupa del Tenerife es que se trata de «un equipo muy regular, quizás el que mejor dinámica trae de los de arriba». Además, a la hora de personalizar el buen momento de los chicharreros se refirió al delantero Amath, al que considera «el jugador más en forma» de la Liga, al que definió como «un futbolista muy fuerte, dinámico, explosivo y ahora mismo está marcando el devenir del Tenerife».

La receta para frenar al delantero cedido por el Atlético de Madrid, es para el defensa del conjunto azul pasa por dos opciones: «O le encimas antes de recibir el balón o ya luego recurrir a la ayuda de compañeros y sobre todo que no te coja con espacios a las espaldas».

Pero la presencia de Amath no es la única virtud de los tinerfeños en las últimas jornadas, ya que también son un equipo que defensivamente «concede poco, que es un rival con el bloque muy junto, con líneas muy juntas», aclaró Christian, que no se olvidó de la pareja de medios centros formada por el ex ovetense Aitor Sanz y Vitolo, que le convierten, a su juicio, en un rival «a tener en cuenta y que está por méritos propios arriba y hay que tener el máximo respeto e ir con todo para poder obtener algo positivo».

Por último, en el análisis que realiza del próximo adversario, también se refirió a las dos ausencias que tendrán, Aarón Ñíguez y Germán Sánchez. Considera que ambos son importantes, pero que «serán paliadas con otros jugadores que están en la dinámica de equipo y que lo harán igual de bien».