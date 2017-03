«Si no somos ese equipo intenso no tenemos nada que hacer en Tenerife»

"Un portero tiene dos cosas, o mantener vivo al equipo o perder partidos", asume tajante Juan Carlos, que ante el Girona dejó su portería a cero con "varias acciones importantes" para mantener igualado el marcador hasta que los goles de Toché lo desequilibraron. "Pienso que he ayudado parando durante la temporada, pero es contra el segundo, en el 91 aniversario y todo se pone por las nubes", ha indicado este mediodía el guardameta balear, que ha explicado cómo desbarató de forma providencial una clara ocasión de gol de Sebas Coris.

"Le dejo mi lado izquierdo, decidí jugármela a una carta y salió bien", ha expuesto el portero azul, que considera que ha hecho "partidos mejores" que el del pasado sábado a lo largo de la temporada. "Mi trabajo ha sido productivo, he podido ayudar al equipo en muchas ocasiones y eso me da fuerza para el domingo", ha agregado, consciente de que se enfrentará al Tenerife, "uno de los equipos más en forma", con el plan a seguir muy claro.

"Si no somos ese equipo intenso que fuimos el sábado no tenemos nada que hacer", ha proclamado Juan Carlos, que ha recordado que "hay que ir a Tenerife a intentar ganar" y cuidar "detalles importantes" como la diferencia de goles particular. El cancerbero advierte, no obstante, de los peligros ofensivos del conjunto canario, encabezados por el joven Amath. "Este chico está haciendo una gran temporada, es muy rápido y vertical. Si están ahí arriba es por algo", ha concluido.