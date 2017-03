«Hay que competir fuera de tú a tú con la gente de arriba»

La victoria ante el Girona refrendó que el Real Oviedo no titubea ante los equipos de la parte privilegiada de la tabla en el Carlos Tartiere. Ninguno de los seis primeros clasificados ha sido capaz de puntuar en el feudo del conjunto azul, que este domingo en Tenerife, equipo que ocupa la cuarta plaza igualado a puntos con el cuadro carbayón, confía en trasladar a domicilio su inmaculada estadística en los duelos directos disputados en la capital del Principado.

"Con la gente de arriba hemos competido bien en el Tartiere, ahora hay que hacerlo fuera, de tú a tú", ha proclamado este mediodía el entrenador oviedista, que regresará este fin de semana a un estadio en el que perdió dos títulos ligueros 'in extremis' con la camiseta del Real Madrid. "Los partidos en las islas los he vivido como jugador, no son fáciles", ha recordado el exzaguero malagueño, que apuesta por "tener continuidad" y que a su equipo no le "cambie tanto" abandonar su feudo para disputar un encuentro a domicilio como se ha repetido con frecuencia esta temporada.

Una campaña que ya está inmersa en la recta final, por lo que el técnico andaluz cree que "todos los equipos nos conocemos y sabemos dónde podemos hacernos daño". Hierro no podrá contar con Borja Domínguez por sanción, pero ha recordado que tiene "donde elegir" y considera que "lo importante es que cada jugador que salga sume". "Estamos contentos porque la gente que entra lo hace con la mejor actitud", ha apostillado antes de recordar, como de costumbre, la actitud positiva con la que encara el duelo en tierras tinerfeñas ante un adversario "poderoso en casa".

"Me gustan todos los jugadores del Tenerife", ha elogiado el malagueño, que ha expuesto que los azules van "con la ilusión de ganar". Un triunfo que ya lograron en el duelo en el Carlos Tartiere ante el cuadro 'chicharrero', que a juicio de Hierro "ha crecido mucho" y cuenta con "jugadores determinantes".