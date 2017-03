Real Oviedo | Juan Carlos cree que ha sido «muy productivo en muchas ocasiones»

Por decimocuarta ocasión esta temporada, el Real Oviedo mantuvo su portería a cero ante el Girona. Lo logró a pesar del ímpetu ofensivo gerundense en la primera mitad, que llegó a poner el cerco sin éxito a la portería defendida por Juan Carlos.

«Un portero tiene dos cosas: o mantener vivo al equipo o perder un partido. Es la realidad, el que te gana los partidos está arriba, nuestra posición es así», asumía ayer el guardameta azul, que recordó «varias acciones importantes en las que pude mantener al equipo con 0-0». La más clara, indicó, un desafío individual con Sebas Coris en el que le ganó la partida al carrilero catalán. «Le dejo mi lado izquierdo porque es donde tenía el hueco. Intento jugármelo a una carta y salió bien», explicó rememorando la jugada el cancerbero de Calviá, que no considera que esté atravesando su mejor momento de la presente campaña. «He tenido una línea bastante regular. Pienso que ayudé al equipo parando las que pude como lo he ayudado en otros momentos, pero es contra el segundo, en el 91 aniversario y todo se pone por las nubes. Pienso que he hecho mejores partidos que el día del Girona», expuso el cancerbero, que ayer se ejercitó con normalidad junto al resto de sus compañeros tras superar una contractura.

«La autocrítica que hago con 'Segu' (entrenador de porteros) es del día a día y al final es en la que me he basado desde que estoy aquí. Siempre he sentido que mi trabajo ha sido bueno y muy productivo en muchas ocasiones. Eso es con lo que me quedo y lo que me ha dado fuerza y confianza para jugar domingo tras domingo», apostilló el portero balear, que cree que cuenta con el respeto y la confianza de la afición. Una buena consideración para la que, a su juicio, ha «hecho méritos», por lo que asegura encontrarse «feliz».

«Llevo aquí poco tiempo, no me quieren como a Susaeta evidentemente. Las cosas te las tienes que ganar», comentó con una sonrisa antes de concederle a Toché un factor decisivo en el triunfo oviedista ante el Girona. Una victoria que lleva a los azules a afrontar con muchas ganas el choque de este domingo ante el Tenerife, para Juan Carlos uno de los equipos más en forma de la categoría y que por tanto les va «a exigir al 100%». «Si están ahí arriba es por algo Las cosas te las ganas en el campo y si no nos ponemos el mono de trabajo y somos ese equipo intenso que fuimos el día del Girona no vamos a sacar nada de ahí», concluyó sobre el duelo de este domingo.