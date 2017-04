Martí: «El Real Oviedo juega bien, tiene confianza y las ideas muy claras»

El entrenador del Tenerife, Pep Lluis Martí, reconoció ayer la trascendencia del encuentro de mañana y señaló que se trata de «un partido importantísimo» ya que se disputarán tres puntos «ante un rival directo» que, en caso de victoria, permitiría «sumar y evitar que puntúe un rival directo». El técnico de conjunto tinerfeño destacó del Real Oviedo la facilidad que tiene para hacer goles y su potencial ofensivo. Martí comentó que los ovetenses son un grupo que «tiene confianza, juega bien y genera peligro en cualquier situación, con las ideas muy claras», e insistió en el buen momento que atraviesan los de Fernando Hierro.

Además, Martí no quiere mirar más allá del próximo partido y comentó que «solo pensamos en el Real Oviedo, hay muchas cosas por hacer». En este sentido, destacó la importancia que para ellos tiene conseguir la victoria e insistió en no mirar la clasificación: «No entro en conjeturas que no nos llevan a ningún sitio. Vamos a pelear al máximo por intentar ganar este partido, que es lo que corresponde».

Tampoco quiso el técnico escudarse en las bajas, entre ellas las del defensa Germán Sánchez y el atacante Aarón Ñíguez. Explicó que el Tenerife tiene «suficientes jugadores para afrontar cualquier tipo de encuentro». En este aspecto adelantó que la baja de Germán en el centro de la defensa la cubrirá Carlos Ruiz, mientras que para el caso de Aarón cuenta con varias alternativas.