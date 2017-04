Real Oviedo | Prueba de nivel en el Heliodoro

El Real Oviedo tiene esta tarde uno de esos partidos que pueden marcar el devenir de la temporada. Aunque con el enfrentamiento ante el Tenerife de hoy aún faltan once encuentros para el final de la Liga, todo lo que rodea al partido le concede una especial importancia. El choque de dos aspirantes al 'play off', empatados a puntos, que se juegan la diferencia de goles particular -en la primera vuelta ganaron los ovetenses por 2-0-. Las igualadas en la jornada de ayer del Cádiz, Huesca y Getafe, los demás candidatos a las seis primeras plazas, así como la nueva prueba para que los carbayones demuestren su mejoría a domicilio, son los condicionantes que hacen especial el compromiso.

El técnico del conjunto ovetense, Fernando Hierro, afronta el encuentro con una convocatoria a la que vuelven Saúl Berjón, tras superar su lesión, y Jonathan Vila, en sustitución de Carlitos de Pena y Borja Domínguez, respectivamente. El resto son los mismos que la pasada jornada ganaron al Girona.

Los azules llegan al encuentro después de una victoria ante el Girona, un triunfo de esos que da confianza y moral al equipo, por el rival y por la forma, pero tampoco se olvida que el equipo a domicilio está teniendo problemas, como sucedió en la anterior salida ante el Rayo Vallecano. El propio entrenador apeló el viernes a que el equipo fuera el del Carlos Tartiere y a la necesidad de dar continuidad a las virtudes como local en los partidos a domicilio.

Algo parecido le sucede al Tenerife, que en la segunda vuelta está siendo uno de los equipos más regulares, pero su último encuentro como local se saldó con una derrota ante el Reus. Además, cuenta con las bajas de dos jugadores importantes como son las del defensa Germán Sánchez y el extremo Aarón Ñíguez, ambos sancionados. El que sí estará en el once será el excapitán oviedista Aitor Sanz. También es novedad en la convocatoria el ex sportinguista Rachid. Se espera que el estadio tinerfeño presente la mejor entrada de la temporada, ya que el club ha hecho un llamamiento a los aficionados para que acudan a apoyar al equipo.

Aunque Hierro no ha dado pistas durante la semana, todo apunta a que podría realizar una modificación en el sistema para reforzar el centro del campo. En ese caso, el técnico prescindiría del delantero Linares para dar entrada a un mediocentro, que probablemente sería David Rocha. La otra posibilidad es Jonathan Vila.

En la defensa no parece que se vayan a producir cambios en relación con la pasada jornada, por lo que Diegui Johannesson y Christian Fernández se mantendrán en los laterales, mientras que David Costas y Héctor Verdés serán la pareja de centrales.

En el centro del campo lo más probable es que el técnico disponga una especie de trivote, con Lucas Torró como jugador más retrasado, flanqueado por David Rocha y Jon Erice. En los costados se ubicarán Susaeta, por la derecha y es probable que Nando se mantenga en la izquierda, ya que, aunque Saúl Berjón está recuperado, acaba de salir de la lesión que se produjo en el partido de Vallecas y el técnico podría preferir reservarlo para la fase final del encuentro. En el ataque se caería de la alineación Linares para que Toché fuera la referencia ofensiva.

El once más probable de los de Hierro sería, por tanto, el formado por Juan Carlos; Diegui Johannesson, David Costas, Verdés, Christian Fernández; Susaeta, David Rocha, Lucas Torró, Jon Erice, Nando; y Toché. En el banquillo estarían Esteban, Fernández, David Fernández, Jonathan Vila, Saúl Berjón, Michu y Linares. Se quedaron en Oviedo Óscar Gil, lesionado, Borja Domínguez, sancionado, y, por decisión técnica Varela, Héctor Nespral, Jorge Ortiz, Carlitos de Pena y Jonathan Pereira.