El Real Oviedo pasa página

Lo dijo Fernando Hierro en la rueda de prensa posterior al encuentro y lo repitió ayer Saúl Berjón: «Desde que se terminó el partido ya se empieza a pensar en el UCAM, porque no queda otra».

El Real Oviedo quiere pasar página cuanto antes de lo sucedido en Tenerife, donde una sorprendente decisión arbitral le costó al equipo los tres puntos, y centrarse en los diez encuentros que restan para finalizar el campeonato. El equipo tiene el objetivo de entrar en el 'play off' y por el momento se mantiene en esas posiciones, dependiendo de sí mismo para lograrlo.

Sin embargo, hay algo que en el seno del equipo no se quiere olvidar, el buen juego del equipo como visitante, pese a la derrota, lo que demostró que está preparado para ganar a cualquier equipo a domicilio.

Tal y como hizo Hierro, Saúl Berjón también considera que el equipo en el Heliodoro Rodríguez López realizó «el mejor partido fuera de casa» y además lo hizo «ante un gran rival», según afirmó el atacante ovetense. A juicio de Saúl Berjón, que volvía al equipo tras la lesión que se produjo en Vallecas, en el partido del domingo fueron capaces de «anularles», como demuestras que «solo hicieron un tiro a puerta, eso dice mucho del partido que hicimos».

Después de encajar el gol de penalti, el equipo dominó por completo al Tenerife y disfrutó de varias ocasiones claras de gol que evitó el portero Dani Hernández, el jugador más destacado de los 'chicharreros'. La importancia del buen juego tiene el componente añadido de haberlo hecho lejos del Carlos Tartiere. «El equipo demostró que sabe jugar fuera de casa, mucha gente tenía dudas, pero demostramos que somos un buen equipo fuera de casa», apuntó Saúl Berjón.

En este sentido insistió en que «le plantamos cara un muy bien equipo y creo que pese a tener el resultado en contra reaccionamos bastante bien para intentar darle la vuelta y no salieron de su área».

Lo que no sirve de nada es darle vueltas a la decisión arbitral y perder fuerzas en pensar en lo sucedido. El atacante ovetense reconocía ayer que la jugada del penalti fue polémica, pero asumió que «por más vueltas que le des no se va a solucionar, el partido va a estar perdido de todas todas». Hizo hincapié en que «hay que olvidarse cuanto antes de eso y pensar en el siguiente partido».

Lo que sí reconoce Saúl Berjón es que cuando al final del encuentro vieron la jugada del penalti sintieron «impotencia» e indicó sobre la decisión arbitral que «hay veces que se equivocan». «En este caso se equivoca, a esperar que algún día nos favorezcan. Al igual que le pasó ayer al Tenerife nos puede pasar a nosotros», señaló.

El discurso del entrenador ha calado en el vestuario oviedista, ya que Saúl Berjón recalcó que no deben darle más importancia a lo sucedido y expresó que «solo hay que seguir trabajando e intentar ganar este fin de semana».

Buen momento de juego

El equipo carbayón, pese a la derrota en Tenerife, está en un buen momento de juego, algo especialmente positivo cuando se van a afrontar los diez últimos encuentros del campeonato. Saúl Berjón sostiene que esas buenas sensaciones son algo «muy importante» y continuó diciendo que «estamos terminando muy bien, quedan diez partidos que son muy importantes», por lo que estima capital llegar al tramo decisivo de la temporada «con la moral por las nubes».

Lo que parece que no va a cambiar hasta el final del campeonato es la máxima igualdad de la clasificación y parece que el desenlace para saber quienes serán los cuatro equipos que ocupen las plazas del 'play off' no se producirá hasta el final. En este sentido, el atacante azul expuso que «está muy apretado tanto por arriba como por abajo, esto lleva siendo así todo el año». No obstante comentó que parece que «se distanciaron un poco más los que están a mitad de la tabla». En el caso del conjunto ovetense «estamos ahí seis equipos luchando por cuatro puestos». «Vamos a darlo todo hasta el final», declaró Saúl Berjón.

Además, sobre la oportunidad perdida para acercarse al Girona en la pelea por el ascenso directo, el futbolista asume que será algo complicado, pero que una victoria hubiera servido para «intimidar un poco» y concluyó que no renuncian a aproximarse al conjunto catalán. «Estamos intentándolo, aunque estemos a nueve puntos, es muy complicado, pero ya se vio que el Girona perdió muchos puntos en las últimas jornadas y a ver lo que les dura la mala racha», expuso.

Finalmente, también se refirió Saúl Berjón a su situación personal y a su vuelta al equipo en los minutos finales del encuentro del domingo. «Tenía muchas ganas de volver, fue solo una semana, la verdad que me encontré muy bien, de la lesión ni rastro», indicó. El jugador asegura que se está encontrando «cada vez mejor» y recuerda que «llevaba un año prácticamente sin competir y al principio lo noté». «Ahora cada vez me estoy encontrando mejor», apostilló.