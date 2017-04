Real Oviedo | La igualdad marca la hora de la verdad

La entrada de los meteoritos en la zona de atracción gravitacional de la Tierra produce en ellos una aceleración constante que aumenta su velocidad, que, a su vez, es compensada por la pérdida por fricción, lo que hace complejo calcular el momento en el que impactarán con el suelo. Más o menos es este un fenómeno que se puede comparar con lo que sucede en los campeonatos de fútbol cuando se entra, como es el caso de la Segunda División, en las diez últimas jornadas.

Los momentos de forma, la distancia con los objetivos marcados, las lesiones y otra serie de circunstancias hacen impredecible conocer el desenlace final, ni la dificultad del calendario, pese a que las cábalas son constantes y cambiantes hasta el final de la competición.

En la división de plata, comienza mañana la trigesimotercera jornada y a ella llegan, salvo mayúscula sorpresa, ocho candidatos con opciones de entrar en las cuatro plazas de 'play off' y una de ascenso directo de la categoría, ya que la otra, la del Levante, está virtualmente asegurada con veinte puntos de ventaja sobre el tercero, cuando quedan treinta pendientes de disputar. Precisamente, el conjunto levantino será uno de los jueces de las plazas de 'play off' ya que se enfrentará a todos los aspirantes, salvo al Valladolid. En cualquier caso, no será lo mismo medirse a los valencianos mientras sigan peleando por el ascenso que una vez lo hayan conseguido.

El Levante será juez del 'play off' ya que juega con todos los rivales, salvo el Valladolid

Los equipos que pelearán por esos puestos son, a priori, el Girona, Tenerife, Cádiz, Real Oviedo, Getafe, Huesca, Lugo y Valladolid. Entre el Girona, segundo con 58 puntos, y el Valladolid, noveno con 43, estarán los dos que la próxima temporada jugarán en Primera División.

En estas diez jornadas finales aparecen doce enfrentamientos con una trascendencia especial. Serán aquellos duelos directos entre los aspirantes, en los que, además de los puntos, se jugarán las diferencias de puntos particulares.

En el caso del Real Oviedo, quinto en la tabla, mantiene una ventaja de un punto con el Getafe, sexto, y dos con el Huesca, séptimo. La principal baza de los azules es su efectividad en el Carlos Tartiere, donde mantienen un comportamiento ejemplar. El pasado domingo el equipo también ofreció a domicilio una buena imagen, pese a la derrota en Tenerife.

El calendario de los oviedistas presenta en el final del campeonato dos enfrentamientos con rivales directos. El primero de ellos será dentro de una semana ante el Lugo. En el partido de la primera vuelta, el encuentro disputado en el Carlos Tartiere finalizó con empate a un gol. Los carbayones empezaron perdiendo pero, en un muy buen segundo tiempo, lograron empatar y tener contra las cuerdas a los de Luis César Sampedro.

El otro encuentro ante un rival directo será ante el Huesca, que tiene que visitar el municipal ovetense. En la primera vuelta, los oscenses se impusieron por un contundente 4-0, lo que hace muy complicado que los azules recuperen el 'golaveraje'. Ese partido fue, además, la primera goleada encajada por el equipo a domicilio.

Los oviedistas tienen, a priori, a favor que ante los rivales de la zona alta de la clasificación están siendo muy fiables, lo que les convierte en el conjunto con los mejores números en una hipotética liga de los primeros.

El papel del Girona

Una de las incógnitas que puede despejarse pronto es si el Girona va a volver pasar por el calvario de los últimos ejercicios o, por el contrario podrá, mantener ese colchón de seis puntos del que ahora presume en la segunda plaza. Los catalanes visitarán en la jornada trigesimocuarta al Tenerife, su inmediato seguidor. Lo que sí tienen virtualmente asegurado los catalanes es estar entre los seis primeros, gracias a los once puntos que tienen de colchón.

Los de Pablo Machín también jugarán en estas últimas jornadas contra el Lugo, al que visitarán en el Anxo Carro, y recibirán al Huesca. Precisamente, esos tres últimos conjuntos (Girona, Lugo y Huesca) serán los rivales directos a los que se medirá el Tenerife en las últimas diez jornadas del campeonato.

El Cádiz tiene en su calendario tres enfrentamientos directos antes del final de temporada, uno de ellos en la última jornada frente al Valladolid. Además, recibirá al Lugo y visitará al Huesca.

El mejor parado por la clasificación de los rivales en la recta final del campeonato es el Getafe, que solo se medirá a uno de los conjuntos con los que pelea por entrar en el 'play off', el Valladolid, al que visitará a dos jornadas del final de la Liga.

Los dos equipos que más compromisos directos tienen, cinco, son dos de los que están ahora a las puertas de la zona de 'play off': el Huesca, que está séptimo a un punto del Getafe, y el Lugo, que es octavo, a cuatro. Los oscenses recibirán en su campo al Cádiz, Tenerife y Lugo, mientras que visitarán al Real Oviedo y Girona. Por su parte, los gallegos tendrán que viajar a los campos del Cádiz, Tenerife y Huesca, mientras que recibirán al conjunto azul y al Girona.

El equipo más alejado de los puestos de 'play off' es el Valladolid, que en la jornada cuadragésima recibirá al Getafe y en la última, al Cádiz.

En cualquier caso, los enfrentamientos directos no serán decisivos, salvo en los casos del Huesca y Lugo. Lo igualado de la clasificación hace que el resto de los conjuntos que no pelea por el 'play off', salvo el Sevilla Atlético, que no lo puede disputar, están a estas alturas de la competición implicados en la zona de descenso y no pueden permitirse errores.

El Numancia es el undécimo clasificado y solo tiene cuatro puntos de ventaja sobre el descenso, que ocupa el Alcorcón, pero empatado a puntos con el Nástic y Rayo Vallecano, que están fuera de esas plazas por el 'golaveraje'. En el caso de la zona baja de la tabla es muy probable que se llegue a la última jornada del campeonato con dos o tres plazas de descenso sin adjudicar.