Hierro: «Estamos en una racha que nos hace fuertes y nos da confianza»

Ni las victorias ni las derrotas sacan a Fernando Hierro de su guión de no mirar la clasificación y pensar en el próximo encuentro. Ayer, tras el triunfo ante el UCAM, no fue una excepción. El técnico no ocultó la alegría por los tres puntos, pero pronto hizo referencia al próximo encuentro ante el Lugo, que es el objetivo. El malagueño destacó que los jugadores siguen creyendo y el Carlos Tartiere cree en ellos.

El técnico señaló que ellos no miran «la clasificación de los demás». «Miramos la nuestra y si vamos sumando de tres en tres mucho mejor», indicó antes de reconocer que el hecho de seguir sumando en casa les ayuda. «Estamos en una racha que nos hace fuertes y nos da confianza», aseguró. Sin embargo, a renglón seguido ya señaló que piensan en prepararse «para Lugo, luego Huesca, cada equipo se va a jugar cosas importantes».

Además, Hierro cree que el aspecto anímico será muy importante. «Tenemos que estar mentalizados, va a ser duro y va a ser largo, esta competición es casi de once meses y hay que estar mentalmente preparados, porque nos quedan un par de meses duros», expuso.

A la hora de pensar en el próximo encuentro, el entrenador pide tener «la competitividad que estamos teniendo fuera de casa en los últimos partidos». A su juicio, a domicilio recientemente «el equipo está compitiendo muy bien». «Está con confianza, está fuerte y a ver hasta donde somos capaces de llegar», añadió.

«El equipo en casa con su afición se siente cómodo, es verdad que siete victorias consecutivas como local en esta categoría fácil no es y eso tenemos que valorarlo», profundizó Hierro. El técnico afirmó que había sido un partido «complejo y difícil» como esperaban y pese a adelantarse pronto en el marcador. El único pero que puso a los suyos fue cierta precipitación en el último pase, lo que cree que les impidió marcar más goles.

En definitiva, se mostró «muy contento con el esfuerzo de los chicos, que siguen creyendo». Expresó que el Carlos Tartiere también lo hace y «esa unión es necesaria hasta el final de temporada».

El técnico desconoce el alcance de la lesión de Christian Fernández, que pidió el cambio al inicio del segundo tiempo y está pendiente de pruebas médicas, por lo que se convierte en duda para el domingo. El que no podrá estar en el Anxo Carro es el defensa Verdés, que vio la novena tarjeta amarilla de la temporada y será sancionado.