Hierro sobre los árbitros: «Hay determinadas cosas que no nos terminan de gustar»

Fernando Hierro, entrenador del Real Oviedo, se ha referido este domingo a los árbitros tras la derrota de su equipo ante el CD Lugo (2-1) y ha asegurado que "hay determinadas cosas" que no le "terminan de gustar", si bien no ha querido precisar de qué hablaba.

"Soy tranquilo, no me gusta meterme en la vida de los demás, no me gusta meternos con los árbitros, pero hay determinadas cosas que no nos están terminando de gustar y lo digo yo, educadamente", comentó en rueda de prensa en el Anxo Carro.

Hierro no quiso aclarar los motivos que le llevaron a quejarse tras un partido en el que a los ovetenses les anularon un gol por fuera de juego dudoso de Toché a los 72 minutos con 2-1 en el marcador.

El entrenador del Oviedo indicó que "el equipo ha competido bien" en el Anxo Carro: "He visto muy buen Oviedo en la primera parte y hasta el empate. A partir del minuto 70 ha tenido raza, carácter y ha ido a buscar el partido. Hemos hecho los cambios oportunos para buscar como mínimo el empate".

También abogó por "estar muy fuertes mentalmente hasta final de temporada" para acabar la fase regular en la promoción de ascenso.

El técnico declaró que el partido de Lugo "era el ideal, el idóneo" para ganar "con toda la gente que ha venido" a apoyar al equipo asturiano.

"Agradecemos a nuestra afición el viaje y el apoyo y nos duele por ellos. Era un partido muy importante", dijo el técnico, que optó por pensar ya en la siguiente cita del campeonato, ante el Huesca, "otra final más en casa ante un rival muy directo".

Por último, se mostró "preocupado" por el lateral Francisco Varela, que tuvo que ser sustituido en el primer periodo y está pendiente de pruebas médicas, y deseó que "se quede en un susto".

Por su parte, el entrenador del CD Lugo, Luis César Sampedro, resaltó que el equipo gallego supo rehacerse del tempranero gol del Oviedo y aseguró que ganó de "manera brillante y merecida".

"El partido ha empezado de la peor manera posible, como no queríamos. Les dije a los jugadores en el descanso que prefería ir 1-1 que no 0-0. Hemos trabajado el partido y creo que la victoria es corta, aunque sufrimos al final por el juego directo extremo del Oviedo con siete jugadores de 1,85 metros. Hemos sufrido, pero no encajamos y creo que ya teníamos que haber cerrado antes el partido", analizó.