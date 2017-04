«El partido del viernes es el más importante del año»

Directo y contundente como dentro del terreno de juego, Christian Fernández no ha titubeado esta mañana a la hora de calificar el choque del viernes como "el partido más importante del año". El lateral santanderino fue baja por problemas físicos en Lugo, donde cree que el conjunto azul acusó el "gol psicológico" del empate lucense, pero ya está totalmente reintegrado al grupo para enfrentarse a su exequipo el Huesca en lo que considera "una reválida" para el conjunto carbayón.

El zaguero cántabro, consciente de que un triunfo en el Carlos Tartiere permitirá a los azules dar "un paso francamente importante ante un rival directo", mantiene el contacto con buena parte de los integrantes de la plantilla oscense y ha alertado de la motivación con la que afrontarán el encuentro los jugadores del cuadro aragonés. "Saben que tienen sobre la mesa una oportunidad histórica", ha señalado en alusión al séptimo puesto del conjunto dirigido por Anquela, de quien Christian Fernández ha ensalzado sus capacidades motivadoras.

"Conozco al entrenador, la mentalidad que tiene y seguramente les estará comiendo la cabeza diciéndoles que no serán un invitado más a la boda cómo diría él", ha expuesto el lateral cántabro, que ha indicado que guarda "mucho cariño" de su paso por el Huesca, que "no está peleado con llegar el viernes y defender tu escudo y tus intereses al 100%". "Si hoy estoy aquí es en parte por la oportunidad que ellos me dieron de formar parte del Huesca", ha profundizado el defensor, que ha ensalzado la fuerza del bloque oscense, su contundente pareja de centrales y se ha deshecho en elogios hacia la figura de Samu Sáiz, a su juicio "el mejor jugador de la categoría".

"Es un jugador llamado a estar el año que viene en Primera División porque está claro que la Segunda se le ha quedado pequeña", ha afirmado sobre el mediapunta madrileño, del que ha destacado su creatividad cerca del área. "Si somos capaces de que Samu no entre en juego estaremos mermando sobremanera las virtudes ofensivas del Huesca", ha apostillado Christian, que observa dos opciones claras para fren arle. "Sobre todo que no piense, o marcarle muy de cerca o con ayudas", ha concluido.