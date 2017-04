Real Oviedo | Quieren olvidar las polémicas arbitrales

El conjunto azul no solo quiere dejar atrás la derrota de Lugo, también quiere olvidarse de polémicas arbitrales. Por ello, Michu comentó ayer que él es de los que cree que «en 42 jornadas se acaba compensando». No obstante, el ovetense tiene claro que el gol anulado a Toché era legal y se basa en que «Lucas Torró dice que no la toca», en referencia a la acción previa al tanto.

Además, lamentó que no han podido ver repetida la acción, ya que no fue incluida en el resumen que la Liga ofrece de los partidos. Insistiendo en la acción, también apuntó Michu que «Toché dice que cuando yo la toco él no está en fuera de juego» y añadió que «de todos modos el arbitro anula después de que entre el gol, no cuando la toca Toché». El jugador ovetense está de acuerdo con su entrenador y considera que el vestuario debe estar «por encima de eso, no hablar de los árbitros». «Soy de los que piensa que eso en 42 jornadas se acaba compensando», añadió. En cualquier caso confía en que «si ahora nos están perjudicando yo creo que a final de temporada se va a compensar».

En lo que es más contundente el ovetense es en el penalti señalado en el encuentro ante el Tenerife. «Fue escandaloso, yo entiendo que te puedes equivocar en algo que sucede, no que pites algo que no sucede», explicó. En definitiva, Michu no quiere perder más tiempo en estas situaciones y prefiere pensar en el encuentro del próximo domingo. «Eso ya pasó, jugamos en casa y recibimos al Huesca. Soy consciente de que nos están perjudicando las decisiones arbitrales, pero se compensará de aquí a final de temporada», finalizó.