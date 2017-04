Real Oviedo | Hierro, ajeno a los rumores de futuro

A medida que se acerca el final de la temporada en el mundo del fútbol comienzan los rumores para la próxima. En las últimas horas el Real Oviedo se ha visto implicado en varios, uno de ellos apunta a Fernando Hierro como uno de los candidatos a entrenar a Las Palmas la próxima temporada y otros ponen al delantero del Zaragoza Ángel y al centrocampista del Reus Ramón Folch, en la órbita del conjunto azul como posibles incorporaciones.

Sin embargo, Hierro salió ayer al paso de estas informaciones y dijo de forma tajante que «nosotros no tenemos tiempo real para pensar en esto». El entrenador aseguró que en estos momentos solo están preocupados por lo que queda de temporada: «Tenemos dos meses y un objetivo que marcado en nuestra cabeza, un objetivo marcado a fuego en nuestro trabajo de aquí a final de temporada».

El malagueño insistió en que no se pueden «distraer en absolutamente nada», ya que están ante la parte más decisiva del campeonato y no se pueden «desgastar en nada que no sea estar bien mentalizados y en el día a día». El técnico reiteró que no piensa en más que lograr el objetivo que se ha marcado el club de entrar en el 'play off'. En el caso concreto del posible interés de Las Palmas dijo que «la satisfacción que tengo, es iniciar mi carrera como entrenador, elegir venir aquí, que este club me dio la primera oportunidad y a partir de ahí, pelear por el objetivo de esas seis primeras plazas y eso no me lo quita nadie de la cabeza». Hierro no quiere que nada le saque de ese camino e insiste en que «ni pienso ni voy a pensar en otra cosa». «El resto me da igual», apostilló.