Real Oviedo - Huesca | Un punto de orgullo azul

El Real Oviedo sumó un punto de orgullo ante el Huesca en un partido en el que los azules se pusieron por delante en el marcador, pero en un mal inicio del segundo tiempo y con la expulsión de Christian Fernández vio peligrar el resultado. Los oviedistas tuvieron un penalti que Herrera detuvo a Toché para llevarse los tres puntos y tiraron de garra en el final del partido para acabar cosechando un empate y seguir en puestos de ‘play off’. La labor arbitral fue otra vez muy protestada por los aficionados azules.

1 Real Oviedo Juan Carlos; Fernández, David Costas, Verdés (David Fernández, m. 23), Christian Fernández; Susaeta, Lucas Torró, Erice, Saúl Berjón (Nando, m. 80); Linares (Diegui Johannesson, m. 57) y Toché.

1 SD Huesca Sergio Herrera; Akapo (Vadillo, m. 78), Íñigo López, Carlos David, César Soriano; Aguilera (Sastre, m. 88), Melero; Alexander, Samu Saíz, Ferreiro; y Vinicus (Borja Lázaro, m. 65). goles 1-0: m. 28, David Costas. 1-1: m. 67, Carlos David. árbitro López Amaya (Comité Andaluz). Amonestó a los locales Toché, Verdés y Erice; y a los visitantes Íñigo López, Samu Sáiz, Vinicus y Aguilera. Expulsó al local Christian en el minuto 55. incidencias partido disputado en el Carlos Tartiere ante 16.347 espectadores. Se guardó un minuto de silencia en memoria de Juan Martín, padre de César Martín, y de Celso Alonso, padre de David Alonso Mata.

La alineación del conjunto carbayón no presentó sorpresas y las novedades de Christian Fernández, en el lateral izquierdo, y Linares, como segundo delantero, fueron las únicas del once carbayón. El encuentro empezó jugándose en el centro del campo, con pocos espacios para los dos equipos, que estaban más pendientes de no fallar que de crear peligro. Eso sí, el juego tenía ritmo y la alternancia en las posesiones era constante, aunque sin llegar demasiado a las áreas.

El peligro del Huesca era conocido y quedó patente a los 13 minutos, el tiempo que necesitó Samu Sáiz para encontrar a Vinicius y dejarlo en buena posición para el remate, pero su disparo se fue por encima del larguero. Los ovetenses replicaron en la jugada siguiente con un remate desviado de Linares, que se paseó por el área pequeña y acabó siendo enviado por la defensa a córner.

Esas dos acciones abrieron un poco el campo, pero ninguno de los dos equipos acababa de tomar el mando del juego y las precauciones y alternativas en la posesión del balón seguían marcando el choque entre dos equipos que demostraron que se respetaban. El primer contratiempo para los locales llegó a los 23 minutos con la lesión del central Verdés, que tuvo que ser sustituido por David Fernández. En el cambio vio la tarjeta amarilla, por lo que será baja ante el Levante.

La única manera de la que parecía que se podía romper el partido era en una acción a balón parado, y así fue. Susaeta botó una falta desde un lateral del área y el central David Costas voló por encima de todos para cabecear tan ajustado que el balón golpeó el palo antes de colarse en la portería oscense. El central sumó así su tercer gol desde su llegada en el mercado de invierno.

Los de Hierro volvían a ponerse por delante en el marcador gracias a la estrategia y ganaban en tranquilidad para afrontar la recta final del primer tiempo. Los azules presionaban bien la salida del balón de los aragoneses, que no acababan de crear peligro ante la portería de Juan Carlos. Salvo en la última jugada de la primera mitad, en una falta en la que el balón rondó el área sin encontrar rematador.

La primera mitad finalizó con la ventaja de los ovetenses, que aprovecharon una de las dos ocasiones generadas, mientras que los visitantes tuvieron una y la desaprovecharon. El juego no fue brillante por parte de ninguno de los dos conjuntos. Los visitantes jugando al son que marcaba Samu Sáiz, al que en alguna ocasión los carbayones tuvieron que parar con faltas, como una de Jon Erice que le costó la tarjeta amarilla. Mientras, los oviedistas trataron de llegar por las bandas, pero el mayor peligro lo creaban los balones a los desmarques de Toché.

La salida del Huesca en la segunda mitad fue decidida y tuvo unos minutos iniciales en los que no dejaba a los ovetenses salir de sucampo. Un remate de Melero de cabeza fue la primera ocasión visitante.

Los de Anquela tenían el control del balón ante un conjunto azul que achicaba agua como podía, pero pasaba por muchos apuros. Vinicius tuvo una clara ocasión en un resbalón de Juan Carlos que dejó el balón a los pies de Vinicius en el borde del área, pero el portero acertó a desviar su disparo.

El Real Oviedo, con diez

Las cosas empeoraron para los ovetenses cuando a los 55 minutos Christian Fernández fue expulsado por una acción sin balón con Alexander en el centro del campo. Hierro retiró del campo a Linares para dar entrada a Diegui Johannesson y pasar a Fernández al lateral izquierdo.

La insistencia del Huesca tuvo su premio en una acción similar a la del gol azul. Una falta botada por Ferreiro la cabeceó el central Carlos David. En medio de un enfado monumental del público con el árbitro, el partido se volvió loco, pero se igualó. El juego iba y venía de un área a otra con velocidad y las situaciones de peligro se sucedían.

En ese trajín, Diegui Johannesson se internó en el área, fue derribado por Carlos David y el árbitro señaló penalti. Toché fue el encargado del lanzamiento, pero Herrera lo detuvo con los pies, pese a tirarse para el lado contrario. El partido seguía abierto y las ocasiones, ninguna clara, se iban sucediendo en las áreas sin que el marcador se desnivelase finalmente.