Real Oviedo | «La dinámica fuera de casa ha cambiado, nos falta ganar»

Lesionado Varela y con la baja por sanción de Christian Fernández, José Fernández se postula como el inquilino del carril zurdo de la zaga oviedista este sábado en el Ciutat de Valencia, escenario de un duelo que los azules afrontan "con mucha ilusión". "El míster me está probando en la izquierda y he tenido momentos puntuales de jugar ahí. Los ángulos de cerrar o abrirse igual cuestan un poquito más, pero me siento cómodo", ha explicado este mediodía el defensor cordobés, esperanzado en obtener un buen resultado en el feudo del líder.

"La dinámica fuera de casa se ha cambiado y lo que nos falta es ganar", ha indicado el andaluz, consciente de "la potencia del rival". Un adversario que acaricia la confirmación matemática de su regreso a la élite del fútbol nacional, con su afición enfrascada en los preparativos de la fiesta del ascenso. "Soy de los que piensan que hasta que matemáticamente no se ha ascendido no hay que celebrar nada", ha señalado el lateral, que aboga por abstraerse de ese ambiente de euforia 'granota' e "intentar traernos los tres puntos".

Fernández, que no oculta la complejidad de enfrentarse a un rival con "jugadores de Primera División", lamenta las bajas que sufre el conjunto azul, pero confía en la profundidad de la plantilla. "Hay que imponerse a todo esto y seguro que vamos a dar el cien por cien", ha manifestado antes de valorar la dificultad del punto logrado el pasado viernes en inferioridad numérica ante el Huesca, labrado a base de una dosis extra de esfuerzo físico. "En los momentos difíciles es cuando más nos ayudamos", ha concluido.