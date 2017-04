Levante - Real Oviedo | Una defensa inédita solo a medias

El Real Oviedo está obligado el próximo sábado ante el Levante a formar con una defensa inédita de inicio. Las bajas de Verdés, Christian Fernández y Varela obligarán a Fernando Hierro a improvisar un once en el que la principal novedad será la presencia de Fernández en el lateral izquierdo.

Esa composición de la zaga no es nueva, ya que el pasado viernes ante el Huesca, tras la lesión de Verdés y la expulsión de Christian Fernández fue la alternativa que el técnico escogió para los últimos 25 minutos del partido.

En principio, salvo sorpresas la línea de cuatro en el Ciudad de Valencia será la formada por Diegui Johannesson en el lateral derecho, Fernández, en el izquierdo y David Fernández y David Costas, como pareja de centrales.

Las secuelas del encuentro del pasado viernes dejan al equipo con dos nuevas bajas en la retaguardia: las de Verdés y Christian Fernández. El primero vio la quinta amarilla cuando tuvo que ser sustituido por lesión y deberá cumplir un partido que además le dará tiempo para recuperarse del problema muscular que le hizo pedir el cambio. Además, el otro lateral izquierdo de la plantilla, Varela, se lesionó en la rodilla en los primeros minutos del encuentro ante el Lugo y seguirá siendo baja alguna jornada más.

En la plantilla azul hay en la actualidad ocho defensas, dos laterales derechos, Fernández y Diegui Johannesson; dos para la izquierda, Christian Fernández y Varela; y cuatro centrales, David Fernández, Verdés, David Costas y Óscar Gil. Hasta el mercado de invierno estuvo en la plantilla el lateral izquierdo Carlos Peña, que se marchó al Getafe, tras rescindir su contrato.

Además de la opción por la que parece que el técnico se va a decantar, hay otra alternativa que el entrenador ya utilizó en el partido ante el UCAM y tras la lesión de Varela en Lugo, que es situar a David Costas en el lateral izquierdo. Sin embargo, el buen rendimiento que el gallego está ofreciendo en el centro parece que desaconseja recurrir a esta posibilidad.

Sin embargo, el técnico contará en esa defensa del próximo sábado con los dos defensas que más minutos llevan jugados esta temporada: David Fernández y Fernández. Ambos son de los jugadores que más están contando para el técnico a lo largo del presente curso.

En el caso de David Fernández ha participado en 32 encuentros y suma 2.618 minutos jugados, lo que le convierte en el cuarto jugador del equipo que más minutos lleva, por detrás de Juan Carlos, Lucas Torró y Toché. El defensa madrileño ha sido titular en 27 jornadas hasta el momento, aunque en las dos últimas se cayó del equipo. No obstante, en esos dos partidos acabó entrando en el campo en la primera mitad por las lesiones de Varela y Verdés, respectivamente.

El segundo defensa que más minutos lleva disputados esta temporada es el lateral Fernández, que ha disputado 27 partidos, todos menos uno como titular, y suma 2.304 minutos esta temporada. El cordobés comenzó la temporada como titular y se mantuvo en el once de forma ininterrumpida hasta la jornada 23, cuando fue baja por sanción y su puesto lo ocupó Diegui Johannesson.

Christian Fernández no comenzó la temporada como titular, ya que no entró en el equipo hasta la séptima jornada, pero desde entonces se convirtió en uno de los fijos para Hierro, que solo salió del equipo por sanción o lesión. El cántabro participó en 25 partidos y suma 2.084 minutos. Es el octavo jugador de la plantilla que más minutos ha jugado.

El cuarto defensa más utilizado hasta ahora por el técnico es Héctor Verdés, pese a que las lesiones y sanciones no le han permitido tener más continuidad. El central ha participado en 22 partidos, en los que acumula 1.783 minutos jugados y es el noveno con más presencia en el equipo.

En el ranking de la participación de los defensas desde su llegada en el mercado de invierno ha irrumpido con fuerza David Costas. El gallego ya es el quinto defensa con más minutos, 1.080 en 12 partidos, y en la actualidad es uno de los imprescidibles para el entrenador.

El lesionado Varela ha jugado tanto en el lateral izquierdo, como en algunas ocasiones en el centro del campo. Es el sexto defensa más utilizado, con 949 minutos en los 16 encuentros en los que participó.

El caso de Diegui Johannesson es particular, ya que su primera oportunidad en Liga no llegó hasta la jornada 23 en Almería, desde entonces jugó nueve encuentros seguidos como titular. Hace tres semanas salió del once y el pasado viernes volvió a tener minutos. En los diez encuentros que jugó suma 833 minutos.

El defensa menos utilizado por Hierro es Óscar Gil, que ha participado en 14 partidos en los que acumula 829 minutos. El defensa era uno de los elegidos por Hierro hasta la jornada 19, luego despareció del equipo y únicamente volvió desde entonces para jugar un minuto ante el Córdoba.