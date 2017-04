Real Oviedo | David Costas y Lucas Torró siguen al margen del grupo

Los entrenamientos del equipo esta semana están marcados por las ausencias, ya que a las ya conocidas se suman David Costas y Lucas Torró, que ayer volvieron a ejercitarse al margen del grupo. En ambos casos la medida responde a precaución y para evitar que las dolencias musculares que arrastran vayan a más. La previsión es que ambos estén en condiciones de estar en el equipo inicial el sábado. Los que están descartados para el partido son: Verdés, Christian Fernández, Varela, Borja Domínguez, Jonathan Pereira y Jorge Ortiz. Las bajas han hecho que el técnico haya sumando al entrenamiento de ayer a otro jugador del filial, Ander, que se suma a Emilio Morilla, Fran y Francis, que ya lo hicieron el martes. No sería descartable que alguno de los jugadores del filial pudiera formar parte de la expedición ovetense a Valencia. Además de los cambios obligados en la defensa, no está descartado que el técnico introduzca otras novedades en el once, incluso con un cambio de sistema y vuelva a jugar con un solo delantero para reforzar el centro del campo. En ese caso y ante la baja por lesión de Borja Domínguez, las alternativas que tiene el entrenador es contar para la media punta con David Rocha, o bien trasladar a esa posición a Susaeta, como sucedió ante el Tenerife, dando entrada a otro jugador en la banda derecha del centro del campo. El sacrificado de los delanteros en ese caso sería Linares, para que Toché fuera la única referencia ofensiva del equipo. El equipo volverá a entrenar esta mañana en El Requexón y posteriormente el técnico ofrecerá la rueda de prensa semanal. El entrenamiento de mañana está previstos en el Carlos Tartiere, a puerta cerrada.