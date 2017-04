Real Oviedo | La necesidad antes que la fiesta

El Real Oviedo no quiere ser un simple invitado a la celebración que el Levante está preparando para el próximo sábado. Al contrario, los azules quieren estropearles la fiesta y aplazarla, ya que en la mente de los oviedistas está demostrar que se juegan más que los levantinos con la vista puesta en la clasificación. La necesidad de los puntos para consolidarse en las primeras posiciones es una de las armas que deben exhibir en el Ciudad de Valencia.

El mensaje del vestuario carbayón en ese sentido es claro y el atacante Saúl Berjón fue ayer el encargado de trasladar su sentir y el de los compañeros. «Nosotros vamos a intentar fastidiarles la fiesta», reconoció el ovetense al referirse al partido del sábado. En este sentido, lo que trató de expresar es que mientras que el Levante ya tiene logrado el objetivo, al que solo le falta pornerle fecha, ellos siguen peleando por el suyo y eso se tiene que notar. «Creo que ya están ascendidos, van a jugar un partido queriendo ganar como han hecho casi siempre hasta ahora», advirtió.

Ante eso, lo que el extremo cree que se debe imponer es el demostrar las virtudes que están mostrando todo el campeonato: «Vamos a demostrar que somos un gran equipo y a robarles los tres puntos que nos hacen más falta que a ellos». Esta última frase es la que esperan los jugadores que marque el encuentro, ya que al Levante le van a sobrar los puntos al final del campeonato para ascender, mientras que en el caso de los azules están en la pelea por meterse en el 'play off', donde la pelea hasta la última jornada parece que va a estar abierta.

El conjunto azul está teniendo esta temporada el hándicap de los malos resultados a domicilio, que contrasta con la buena marcha como locales, pero eso no tiene que reflejarse en el encuentro del sábado. Al contrario, Saúl Bejón cree que el hecho de jugar ante un rival que está llevando una temporada impecable tiene que ser un aliciente más. «Jugar en casa del líder es muy bonito, queremos ganar a domicilio, que la verdad que nos está costando y que mejor estadio que ese» expuso el delantero. El Levante no ha perdido ningún partido en su campo hasta el momento y el refuerzo moral que supondría para el Real Oviedo ser el primero que logra un triunfo sería muy importante ante la recta final del campeonato.

No obstante, en la plantilla azul también se asume que la empresa de lograr la victoria va a ser complicada, ya que el conjunto que entrena Juan Ramón Muñiz «tiene jugadores de Primera, que son contrastados y que se adaptaron muy bien a la Segunda», comentó Saúl Berjón. Este es uno de los aspectos que más valora el ovetense del conjunto valenciano, el hecho de que esos futbolistas hubieran asimilado la forma de jugar de Segunda División «saben de qué va esto y pasaron un año disfrutando bastante y ahora consiguieron un objetivo que a todos nos gustaría».

Otra de las claves para que el Levante tenga la ventaja que tiene sobre el resto de equipos es, para Saúl Berjón, que tuvo «regularidad fuera y dentro de casa, y esa es la diferencia con el resto de equipos». Por el contrario, considera que al resto de equipos, no solo al Real Oviedo, «les cuesta ganar fuera de casa», mientras que los valencianos, además de la solidez en su campo fueron capaces de sumar muchos puntos a domicilio.

En general la marcha del Real Oviedo esta temporada está siendo buena y por ello está sexto en la clasificación y es uno de los aspitantes por entrar en el 'play off'. Respecto a lo que le ha podido faltar al equipo para estar más arriba, Saúl asegura que «un poco de suerte en ciertos momentos nos falta, porque ha habido unos cuantos partidos en los que no nos está acompañando». Lo que cree que no se le puede discutir al equipo es el compromiso y el esfuerzo, tanto en los entrenamientos como en los partidos «el equipo trabaja y da todo lo mejor de sí mismo».

En definitiva, el ovetense cree que están ante un encuentro importante para dar un golpe sobre la mesa y salir reforzados de un partido que es «de los de Primera División, muy bonito, con dos grandes equipos y jugando un buen fútbol» y es optimista sobre las posibilidades que tienen de sumar tres puntos «vamos a intentar ganar porque es un partido propicio».

Ante el encuentro del sábado, el equipo tendrá la dificultad añadida de las numerosas bajas que tiene. En especial las ausencias se centran en el lateral izquierdo, justo por detrás de la posición que habitualmente ocupa Saúl Berjón. Lo más probable es que tenga que compartir la banda izquierda con Fernández, como hiciera algunos minutos en el encuentro ante el Huesca, algo que no le preocupa «la verdad que no sé quién va a jugar a día de hoy, es verdad que se prueba con Fernández, pero la alineación no se sabe. Con él me entiendo de maravilla, como con todos, veremos qué decide el míster».

Las numerosas bajas que el equipo tiene esta semana están haciendo que en los entrenamietos de esta semana haya más presencia de jugadores del filial que para Saúl Berjón «ayudan bastante, dan lo mejor de si mismos». Igualmente, destaca la importancia del grupo «estemos quienes estemos vamos a trabajar lo mejor posible» y finalizó diciendo que «el que sale al campo por un compañero aporta lo mismo o lo hace mejor, así que así que eso demuestra que somos un equipo y un buen bloque».