Levante - Real Oviedo | Hierro: «Estos partidos son para ganar, se trata de competir y sumar»

El Real Oviedo se olvida de la fiesta que prepara el Levante para el sábado y se centra en los tres puntos que están en juego. Fernando Hierro asegura que afrontan el encuentro como un reto bonito e ilusionante por jugar ante un rival que la próxima temporada va a jugar en Primera. Además, el técnico considera que es el momento de mantener la tranquilidad y pensar en lo único que importa a estas alturas: «Competir y ganar».

Las informaciones que durante toda la semana llegan de Valencia tienen como transfondo la preparación de la fiesta del ascenso. Eso es algo en lo que el entrenador del conjunto ovetense no ha pensado. «No nos preocupa su fiesta, ni es nuestro cometido», indicó. Lo que tiene ocupado al malagueño es que su equipo vaya a pelear y a intentar sumar, «el resto es protocolo e historias, y son cosas suyas». «Nosotros vamos con ilusión y ganas, habiendo preparado bien la semana, y con la idea de que los once que salgan jueguen al 200% y los del banquillo igual, para ayudar al equipo» explicó el preparador azul.

Además, insistió en que ellos en lo que piensan es en enfrentarse al primer clasificado de la Liga, un enfrentamiento que considera es «un reto bonito e ilusionante. Nos enfrentamos a un rival que va a estar el año que viene en Primera, eso lo tiene claro todo el fútbol español».

Tampoco Hierro quiere que los jugadores se obsesionen con la lucha por entrar en el 'play off' y se centren en lo que va a suceder durante los 90 minutos en el terreno de juego. «No miramos la clasificación, nos miramos a nosotros mismos». La dificultad del encuentro no es por lo que se juega el Levante, sino por el rendimiento que los valencianos han ofrecido durante toda la temporada y por eso es consciente que están ante un «un partido difícil, complejo, con un gran equipo que tiene jugadores de categoría, con experiencia en Primera y que han demostrado una gran regularidad», señala a la vez que reconoce que «están primeros porque han hecho todo bien desde el principio».

La hora de la verdad ha llegado y es el momento para lograr los objetivos, pero para ello Hierro cree que una de las claves es mantener la calma y ser capaces de competir al máximo nivel, tal como el equipo ha hecho en muchas fases del campeonato. Por eso el técnico sostiene que el final de temporada es para «tener tranquilidad, para no volverse locos, estemos donde estemos tenemos que seguir, de aquí a final de temporada».

El aspecto anímico de los equipos será determinante en este tramo final de la competición, al menos así lo entiende Fernando Hierro que tiene claro que «los equipos que aguanten más a nivel mental la presión y tensión, los que más personalidad tengan para aguantar eso serán los que resistan». Eso se ha esforzado en transmitir a sus jugadores para que sean capaces de resistir esa presión y todo lo que pueda suceder hasta el final de temporada en cada encuentro.

Desde su llegada al equipo, el técnico ha insistido en que el objetivo era llegar a los últimos partidos de Liga en disposición de pelear por estar en la zona de arriba. Eso es algo que han logrado «hemos llegado al último tramo peleando por los seis primeros puestos, algo que hubiéramos firmado a principio de temporada».

Llegados a este punto, el técnico insiste en que es el momento de «competir, disfrutarlo y que no nos lo quite nadie». El malagueño insiste en la importancia que en estos partidos cobra el aspecto anímico «los que tengan más personalidad y tranquilidad, que aguanten mejor la presión, son los que se van a meter ahí», sentenció.

Otro aspecto que considera clave asumir es que se trata de fútbol y que en los partidos «cualquier mínimo detalle cambia la cosas, todo el mundo se está jugando lo suyo». Además, por encima de otras consideraciones, es un momento de la temporada en lo que importan son los resultados. «En estos partidos es ganar o perder, con más o menos virtudes, a todos nos gustaría ganar jugando muy bien, pero estos partidos son para ganar se trata de competir y ganar», puntualizó.

Una vez que se dispute la próxima jornada restarán seis encuentros para el final de la Liga en los que el Levante y otros equipos se enfrentarán a rivales directos sin jugarse nada en la clasificación. Eso es algo que no preocupa a Hierro que aseguró que «me da igual el calendario, eso es un capricho, el Levante ya es un equipo de Primera. No me preocupa que sean campeones o no respecto a jugar contra otros rivales, se han ganado estar ahí». Incluso considera que equipos que no se jueguen nada pueden ser más peligrosos, porque la tranquilidad les hace disfrutar. «A veces será preferible la presión de necesitar los puntos, otras ver a un equipo relajado y feliz, o con jugadores que quieran demostrar de cara a renovar o no», entiende el entrenador, que insiste en que el calendario «es el que es».

En definitiva, el entrenador deja claro que lo único en que piensa ante el encuentro de mañana es en sumar los tres puntos: «Pensamos siempre en ganar el partido, no concibo entrenar una semana sin focalizar en que podemos ganar el partido».

El técnico confía en cómo han preparado el encuentro durante la semana ante un rival tan complicado y espera que los jugadores rindan como se espera de ellos ante un equipo que ha realizado una gran temporada, lo que le permite poder ascender seis jornadas antes «tenemos claro lo que queremos y las características del rival, pero yo siempre pienso en los míos».