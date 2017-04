Nueva derrota del Real Oviedo fuera de casa (1-0)

El Real Oviedo tuvo que asistir a la celebración del ascenso del Levante, ya que cayó por la mínima en un partido con muchos altibajos y en el que los locales fueron los que tuvieron las mejores ocasiones, varias de ellas desbaratadas por la actuación de Juan Carlos.

Los ovetenses, que pueden salir de los puestos de 'play off' si suma el Huesca, tuvieron el control en algunas fases del partido, en las que no generaron demasiadas ocasiones, mientras que los locales en los momentos en que estuvieron mejor si fueron capaces de tenerlas y crear peligro. Los mejores momentos de los ovetenses fueron tras encajar el gol, cuando pasaron a tener todo el control del juego e incluso dispusieron de ocasiones para el empate, como un remate de Nando en el descuento que salió alto.

1 Levante Raúl Fernández; Pedro López, Postigo, Chema, Toño; Rober, Natxo Insa, Campaña (Casadesús, min62), Jason, Morales (Abraham, min.75); y Roger (Saveljich, min. 90).

0 R. Oviedo Juan Carlos; Diegui Johannesson, David Fernández, David Costas, Fernández; Susaeta, Jon Erice (Linares, min. 88), Lucas Torró, Saúl Berjón (Nando, min. 79); David Rocha(Michu, min. 76) y Toché. Goles 12-0, minuto 56: Postigo Árbitro Cordero Vega, del Comité cántabro. Mostró tarjetas amarillas a los locales Morales, Casadesús y Toño, y a los visitantes Fernández, Michu y Susaeta. Incidencias Partido correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Liga 123, disputado en el estadio Ciutat de Valencia ante 19.000 espectadores.

Hierro optó de inicio por jugar con un solo delantero y Susaeta como media punta, dando entrada en la banda derecha del centro del campo a David Rocha. El técnico quería tener algo más de posesión y tapar el centro del campo local, que estaba muy poblado.

El conjunto azul salió con ímpetu al campo y tuvo unos minutos iniciales en los que parecía que iba a mandar en el partido. Sin embargo, eso fue un espejismo, ya que el Levante pronto tomó el mando y tuvo dos buenas ocasiones para adelantarse en el marcador.

La primera en un disparo desde el el borde del área de Natxo Insa, que tiró a media altura para que Juan Carlos despejara. Luego fue Pedro López el que en el vértice del área llegó solo a un rechace, pero su disparo raso lo rechazó de nuevo el guardameta.

Los ovetenses volvían a tener problemas para mantener el balón y las continuas pérdidas en el centro del campo eran aprovechadas por los valencianos para correr hacia la portería ovetense. El único que parecía capaz de tener el balón era Susaeta, pero no tenía apoyos para combinar. Al final el recurso volvía a ser mandar balones sobre Toché que mantenía una lucha desigual con los centrales.

El equipo no era capaz de aprovechar las bandas, ya que por la izquierda Saúl Berjón no tenía su tarde y perdía muchos balones, lo que llegó a desesperar a Hierro que puso a Nando a calentar. Mientras que por la derecha solo en un par de ocasiones Diegui fue capaz de doblar a Rocha y centrar, aunque sin peligro. El Levante no necesitaba crear demasiado y le bastaba la velocidad para tratar de sorprender al Real Oviedo, no elaboraba demasiado pero daba sensación de peligro con la rapidez de Roger.

Los azules estaban más acertados en defensa que en el centro del campo, mientras que se asomaba poco por la portería de Raúl. Sin embargo, Saúl Berjón fue el protagonista de la ocasión más clara que tuvieron los azules. Un buen pase al interior del área sobre la internada de Fernández, que se plantó ante Raúl, pero su disparo ajustado al poste lo mandó el portero a saque de esquina. Fue la única ocasión de los ovetenses clara en la primera mitad.

La reacción local a la oportunidad de los azules fue rápida y también la más clara para los de Muñiz. Roger arrancó en una posición dudosa y se presentó solo ante Juan Carlos, que aguantó bien en el mano a mano y logró desviar con los pies lo que parecía un gol cantado. El partido llegó al descanso con Juan Carlos como jugador más destacado de los azules, ya que sus intervenciones evitaron que los levantinistas fueran al vestuario con ventaja en el marcador

El inicio del segundo tiempo tuvo alguna similitud con el primero, ya que los ovetenses volvieron a salir mejor que el rival. Sin embargo, otra vez fue un espejismo. El Levante avisió en un saque de esquina en el que los jugadores locales pidieron penalti de Lucas Torró sobre Chema. En el siguiente córner, Campaña puso el balón al área y Postigo entró libre de marcar para cabecear al fondo de la red. El gol premiaba que los locales habían dispuesto de más ocasiones que los ovetenses, pero también llegó cuando el equipo azul parecía que estaba reaccionando.

En la segunda mitad Hierro devolvió a Susaeta a la banda derecha y pasó a David Rocha al centro. El eibarrés fue capaz de llegar en un par de ocasiones por la banda y poner buenos balones. Uno de ellos le llegó a David Rocha, pero su disparo salió fuera. Los azules no estaban jugando mal pero las mejores ocasiones estaban siendo para los visitantes, como en un remate de Casadesús a bocajarro, que Juan Carlos volvió a rechazar en una buena intervención.

Cumplida la hora de partido los ovetenses estaban dominando el partido y con presencia en el área contraria, pero las ocasiones no terminaban de llegar. El equipo tapaba bien la salida de balón de los granotas y el partido se jugaba en el campo local.

Hierro dio entrada a Michu por Rocha para tener más presencia en el área rival y poco después entró Nando por Saúl Berjón. El equipo carbayón estaba mejor plantado en el campo y seguía acercándose a la portería de Raúl, como en un disparo de Toché, ajustado al palo que el portero logró desviar.

El Levante estaba entregado en defender el gol que les daba el ascenso y no pasaba del centro del campo. Las llegadas de Diegui Johannesson y Susaeta por la derecha permitían poner balones al área, pero no encontraban rematador.

Cuando el encuentro estaba a punto de finalizar Hierro dio entrada en el campo a Linares por Jon Erice, para buscar el gol del empate y esa ocasión llegó en el descuento en un remate de Nando en un saque de esquina, pero el balón salió por encima del larguero.