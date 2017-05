Real Oviedo | Linares apuesta por «dar el máximo en cada décima de segundo»

El triunfo ayer del Huesca sacó al Real Oviedo de las posiciones de 'play off' en las que se había instalado en las últimas jornadas. La victoria de los oscenses relegó al conjunto carbayón a la séptima plaza, desde la que abrirán este viernes una nueva jornada ante el Alcorcón, que llega al Tartiere con las urgencias inherentes a verse inmerso en la zona de descenso.

"Sabemos que si no estamos al cien por cien todo el mundo te puede ganar", ha señalado el delantero de Fuentes de Ebro, que apuesta por "dar el máximo en cada décima de segundo". Con esa fórmula confía en que al final del choque "estemos dentro" de la zona de 'play off', de la que han salido después de tres jornadas consecutivas sin triunfos: "Cuando no sumas victorias sabes que es difícil estar arriba".

Linares, que ha recordado que la afición "nos da la vida" en alusión al regreso al Carlos Tartiere, ha señalado que son él y sus compañeros quienes "tenemos que zanjar las dudas". Dudas que surgen con el calendario de uno de los rivales en la pugna por el ascenso de los azules, el Huesca, que finaliza el campeonato liguero en el feudo de un Levante ya ascendido. "He estado en la situación del Levante y estoy convencido de que van a dar el cien por cien", ha manifestado el aragonés, que cree que para alcanzar el objetivo colectivo "hay que ganárselo fuera de casa".