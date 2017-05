El Real Oviedo mantiene la hoja de ruta al margen de sus rivales

El Real Oviedo depende de sí mismo para entrar en el 'play off' y en eso se centra la plantilla, que confía en seguir sacando adelante los partidos en el Carlos Tartiere y 'rascar' algo a domicilio en este tramo final.

El centrocampista extremeño David Rocha, que el pasado sábado volvió al equipo, lo tiene claro y cree que, independientemente de lo que hagan los otros otros rivales, ellos son conscientes que su camino es «sacar los tres partidos de casa e intentar sumar algo fuera». «Así yo creo que nos salen las cuentas», afirmó el centrocampista, consciente de que el cuadro azul tiene el objetivo a su alcance. «Dependemos de nosotros mismos», ahondó.

La competición ha entrado en el momento decisivo y el conjunto ovetense está preparado para afrontarlo. «Hemos llegado a una parte de la temporada en la que se decide todo», reconoció Rocha, que destaca la importancia de estar metidos en la pelea a estas alturas, después de un año en la parte alta. «Sería una pena que se nos escapara», admitió.

El equipo salió ayer del 'play off', después de once jornadas en esas posiciones, pero es algo que el centrocampista azul no considera decisivo. «Ganando el viernes vamos a estar dentro otra vez», rebatió. El mensaje está claro y la mirada más que en la clasificación o en lo que hagan los demás debe estar puesta en lo que depende del propio equipo: «Tenemos que pensar en nosotros mismos y centrarnos ya en el Alcorcón». En este sentido, intuye un encuentro complicado ya que se trata de un rival que llega necesitado de puntos y con el propósito de apurar sus opciones de permanencia. Además, de recordar la dura derrota sufrida ante los alfareros en la primera vuelta, Rocha tiene claro que se trata de un partido que «hay que ganar sí o sí para continuar metidos en los puestos altos».

Uno de los aspectos que están siendo incuestionables a lo largo de toda la temporada es la fortaleza del equipo oviedista en su campo y la comunión que se ha alcanzado con los aficionados. Eso lo saben los jugadores. «En el Carlos Tartiere nos sentimos muy cómodos con nuestra gente. En esta segunda vuelta el ambiente está siendo muy bueno», admitió Rocha, que reconoce que los aficionados «nos están ayudando a sumar muchos puntos, como el otro día ante el Huesca, que incluso con diez estuvimos a punto de ganar». Una de las claves para lograr el objetivo será que esa unión siga en lo que falta del campeonato: «Nosotros somos los protagonistas porque estamos en el campo, pero es algo que logramos entre todos los que conformamos el entorno» indicó. Rocha cree que el beneficio de entrar en el 'play off' es para todos y por eso cree decisivo «juntarnos para conseguirlo».

La clasificación está muy apretada tanto en la zona alta como en la baja y la mayoría de los conjuntos están peleando todavía por lograr sus objetivos. Eso es algo que conocen los jugadores ovetenses: «No hay ningún rival que no se juegue nada, porque hay algún equipo que parece que estaba en tierra de nadie, pero pierdes dos jornadas como el Elche, que parece que iba a tener un final tranquilo y te metes en problemas» comentó Rocha. En este sentido, avisa de que «nadie te va a regalar nada, cualquier punto es oro». La primera prueba de fuego será este viernes, un partido ante un adversario que se juega sus aspiraciones de continuar en la categoría.

Por último, Rocha, al igual que hizo Hierro el sábado, se refirió a las acciones a balón parado como algo a mejorar. «De los últimos cuatro goles tres han sido a balón parado. Tenemos que hilar muy fino porque todo el mundo se juega mucho», dijo.

