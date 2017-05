Real Oviedo | «Vernos dos puntos fuera no puede cambiarnos la idea ni darnos ansiedad», asegura Hierro

«Una prueba de carácter, personalidad y orgullo». Así ha explicado este mediodía Fernando Hierro la situación que afronta el Real Oviedocon el duelo del viernes contra el Alcorcón tras verse relegado a la séptima plaza, fuero de la zona de ‘play off’. «Vernos dos puntos fuera no puede cambiarnos la idea ni darnos ansiedad», ha manifestado el técnico azul, que ha indicado que «nos nos vale de nada mirar nada más» y ha focalizado toda su atención en el próximo envite en el Carlos Tartiere.

El entrenador malagueño, que ha anunciado que decidirá mañana el concurso de Christian Fernández en el choque ante el Alcorcón, ha reconocido que la hora del encuentro no es la mejor, pero ha vuelto a hecho a hacer un llamamiento a la afición oviedista. «Todos los que tengan el corazón azul que vengan el viernes para darnos fuerzas». El rival para tratar de regresar a las anheladas seis primeras plazas de la clasificación será un conjunto enfrascado en la pugna por eludir el descenso. «El Alcorcón se juega la vida, pero nosotros también», ha declarado el técnico andaluz en alusión a la diferencia de objetivos.

De regreso al Carlos Tartiere, el nivel de juego de los azules a domicilio fue un lastre durante un largo tramo de la temporada, pero Hierro considera que en los últimos encuentros han logrado subsanarlo. «En el último mes no he notado diferencias de casa a fuera, competimos muy bien», ha expresado el exzaguero, que no obstante ha expresado que «no estamos contentos» por la falta de puntos en esos duelos lejos de su feudo, en los que han recibido goles a balón parado. «Claro que trabajamos la estrategia y lo importante que es. Es esencial ser fuertes en las áreas», ha proclamado el técnico del conjunto carbayón, que completará su último entrenamiento antes de enfrentarse al Alcorcón mañana a puerta cerrada.