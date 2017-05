Real Oviedo - Alcorcón | «Tenemos una prueba de orgullo y carácter»

El Real Oviedo salió la pasada jornada de los puestos de 'play off', circunstancia que Fernando Hierro sabía que podía pasar dada la situación de la clasificación y los últimos resultados del equipo. El técnico, no obstante, considera que ahora es el momento de que el grupo tire de carácter y orgullo para sacar adelante el encuentro de mañana ante el Alcorcón y demuestre lo que se está jugando. Además, volvió a pedir el apoyo de la grada para mantener el idilio que tienen con el conjunto.

El entrenador azul, como un hombre de fútbol, afirmó ayer que verse fuera de las seis primeras posiciones es algo que sabían que podía ocurrir. Ante ello, no queda otra opción que, dijo, «sacar el carácter ganador». «El que creyera que íbamos a estar de manera idílica en esos puestos hasta final de temporada se había confundido», hizo hincapié.

La situación actual en la tabla la ve el malagueño como una oportunidad para demostrar la capacidad de reaccionar. «Es una prueba de carácter y orgullo y hay que competir mañana, no hay otra», insistió, a la vez que mostró su confianza en la personalidad de los jugadores para afrontar la situación.

A falta de seis jornadas para que finalice el campeonato, lo que no cree el técnico es que sea momento de mirar atrás. Al contrario. Espera que todos los esfuerzos se centren en el próximo encuentro y por ello hizo un llamamiento a la gente: «Sabemos que no es un buen horario, pero que venga todo aquel que pueda y tenga el corazón azul». En definitiva, a su juicio, el equipo necesita «ese Carlos Tartiere que nos da alas, necesitamos a nuestra gente».

El Alcorcón se encuentra en una situación complicada, en plena lucha por salir de las plazas de descenso. «Se juega su vida y nosotros, también. En ilusión y motivación no nos puede ganar», dijo el entrenador, que recordó como en la primera vuelta los alfareros les golearon.

En las últimas jornadas los resultados no están acompañando al equipo carbayón, algo que no se corresponde con el juego del equipo. «Me siento contento por cómo hemos competido, pero no puedo sentirme así por lo que hemos sumado», se lamentó Hierro. En especial los azules ofrecieron un buen nivel ante rivales directos como el Tenerife, Huesca y Levante. «Pero si no sumas, no vale en esta Liga» confesó el malagueño, que destacó que «en este último mes el equipo ha dado un salto de calidad grande, ha competido dentro y fuera de casa a gran nivel». Pero, puntualizó, «si no sumas no consigues el objetivo, y si queremos jugar el 'play off' tenemos que sumar puntos», concluyó.

Lo que tiene claro es que a estas alturas no vale otra cosa que «sumar los máximos puntos posibles, mostrar carácter y no pensar mas allá del viernes». Otra de las claves será «tener personalidad y tranquilidad y enfocar bien el partido, porque vernos dos puntos fuera del 'play off' no nos puede sacar de nuestra idea de trabajo», indicó Hierro, que lejos de entrar en un estado de ansiedad pide que se traduzca en «motivación».

«Bastante tengo con lo mío»

Otra de las cuestiones sobre las que alertó el entrenador fue en mirar a largo plazo o estar demasiado pendientes de lo que hagan los rivales en la lucha por las primeras plazas. «No me importa lo que hagan los demás, bastante tengo yo con lo mío», expuso, a la vez que añadió que «no le deseo mal a nadie, lo que tengamos que ganar lo ganaremos con nuestro esfuerzo y rendimiento, haciendo las cosas bien».

En esta fase de la competición y con una clasificación muy apretada, Hierro es consciente de que todos los rivales se van a estar jugando cosas. Por eso entiende que todos van a «competir todos al 100%» e insiste en que, a su equipo «nadie nos puede superar en ilusión».

Uno de los problemas de los oviedistas en las últimas jornadas fueron las acciones a balón parado, que les han costado varios goles. «Todo el mundo marca y encaja goles así porque hay mucho balón directo», sostiene Hierro, que considera «es esencial ser fuerte en las dos áreas a balón parado». «Lo sabemos y lo trabajamos todas las semanas», indicó. Por eso pide a los suyos la máxima concentración y estar «preparados para todo ese tipo de cosas porque es de vital importancia en esta categoría».