Sin ambages, Susaeta ha valorado este mediodía, en el regreso al trabajo del Real Oviedo, la situación en la que se encuentran los azules tras sufrir la primera derrota del año en el Carlos Tartiere. "Es una pena, pero ya estamos a martes y hay que levantarse", ha señalado el extremo eibarrés, que no ha titubeado a la hora de valorar la magnitud del duelo que afrontarán este fin de semana en Tarragona.

"La única final que hay es la del sábado", ha proclamado sin escudarse en excusas. "Hay que ser muy claros. Vamos allí a sacar los tres puntos como siempre, pero con una motivación mucho más grande todavía. Como si fuera un partido de 'play off', en el que si no ganas te quedas fuera. Así es como creo que deberíamos afrontar este partido tan importante", ha expuesto uno de los capitanes del conjunto oviedista, que ha agregado que irán a tierras catalanas "con la mayor ambición del mundo" y sin perder el optimismo por las cuatro jornadas consecutivas sin triunfos.

"Siempre soy positivo. He estado en este club en situaciones infinitamente peores", ha recordado el centrocampista vasco, que considera que el bache de resultados "es un poco más a nivel mental" que de juego y reconoce que ese fin de semana al conjunto azul solo le vale "ganar". Baja el pasado viernes contra el Alcorcón por sanción, por esa ausencia ha declinado analizar con una elevada autocrítica los errores cometidos por el conjunto dirigido por Fernando Hierro: "No creo que fuese nuestro mejor partido, pero si estuviera en el campo sería el primer crítico, pero en este caso no me gusta decir lo mal que estuvo el equipo".

El eibarrés, que cree que no es necesaria una revolución en el planteamiento futbolísco oviedista, ha expresado la ilusión mayúscula que le haría disputar un 'play off' en Oviedo en una temporada en la que considera que han reenganchado a la afición. "Echarlo ahora al traste sería un disgusto mayúsculo", ha argumentado el jugador formado en la cantera de la Real Sociedad, que quitó importancia a la situación clasificatoria del Nástic, inmerso en la zona de descenso. "Debemos tener mayor ambición. Todo pasa por un buen resultado el sábado", ha apostillado.