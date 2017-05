El Oviedo Moderno se acerca a la disciplina del club azul

Los colores verdinegros del Oviedo Moderno cada vez adquieren una tonalidad más azulada. La entidad del Carlos Tartiere y el club de fútbol presidido por Beatriz Álvarez se encuentran en conversaciones para concretar un convenio por el que el conjunto que lucha a la élite del fútbol femenino pasaría la próxima temporada a integrarse dentro de la estructura oviedista.

Ambos clubes están trabajando para avanzar en un acuerdo supeditado a la espera de la concreción de algunos detalles legales. Pese a que ese convenio todavía no ha cristalizado, como indica el comunicado emitido en la tarde ayer por las dos entidades se acordó la decisión de que el equipo femenino «dispute su 'play off' de ascenso con camisetas Adidas Real Oviedo, luciendo su publicidad particular, y en conjunto con la de la entidad oviedista».

La medida supone un paso más en el vínculo entre ambos clubes y se enmarca dentro del fomento de la Liga de Fútbol Profesional al fútbol femenino, con el proyecto a medio plazo de que todos los clubes de Primera y Segunda División cuenten con un equipo desde su organigrama. Las integrantes del conjunto dirigido por Ángel González, que ya disputaron el pasado mes de septiembre en El Requexón XIV Memorial Pedro Rodríguez frente al Athletic de Bilbao, se estrenarán con la casaca oviedista este domingo al mediodía en el encuentro de la fase de ascenso que albergará el Manuel Díaz Vega, con el Femaraguín canario como rival. «Ojalá el azul os traiga suerte», tuiteó el Real Oviedo como guiño a una relación que se consolida.