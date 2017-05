Real Oviedo | Hierro solo piensa en «sumar los tres puntos»

En las últimas jornadas, el entrenador del conjunto ovetense calificó los encuentros de finales, pero en esta ocasión opta por otra definición para el partido de mañana ante el Nástic: «Es vital para nosotros». El técnico dijo que no mira la calculadora para saber los puntos que van a necesitar para entrar en el 'play off' y que lo único que le preocupa es tratar de sumar los tres puntos ante el Nástic.

Además, abogó porque el equipo sepa mantener la calma y la tranquilidad en el tramo decisivo de la Liga, algo que considera clave en este momento. También dijo que espera que los suyos sigan compitiendo al mismo nivel de las últimas salidas, pero con más fortuna en momentos puntuales.

Hierro aseguró que el equipo está «moralmente bien» y es consciente de la «trascendencia del partido, que es vital y que tenemos que sumar tres puntos». Lo que no oculta el técnico es el mal momento que atraviesan en cuanto a resultados. «Sabemos que hemos sumado solo 4 de 18 y que son muy pocos puntos», reconoció el entrenador, que además cree que verse fuera de los seis primeros tiene que ser «una motivación y un desafío extra. Debe servirnos para competir mejor, y motivarnos más».

A la hora de referirse a lo que espera del equipo mañana, lo tiene claro: «Me gusta que sigamos compitiendo igual». Sin embargo, espera que «tengamos más fortuna en momentos determinados y que aprovechemos las ocasiones que tenemos, pero que sigamos en esa línea». En este sentido recordó que en las últimas salidas, Lugo, Tenerife y Levante, el equipo «compitió muy bien».

En lo que si considera que deben mejorar es en la lectura de los partidos. «Si tenemos la suerte de ponernos por delante tener personalidad, y si pasa algo malo, sobreponernos, no hay otra», dijo. Esto tiene que ver con lo que espera para el final de la competición, en la que considera que «el equipo que lleve mejor la presión y el trascurrir de los partidos es el que estará arriba. Ya sean los que pelean por arriba o por abajo». Algo que resumió afirmando que los equipos que sepan «convivir mejor con el estrés de este tramo de liga van a competir mejor».

En lo que no quiere gastar fuerzas es en hacer números: «No he pensado cuantos puntos hacen falta para el objetivo, pienso solo en los tres de Tarragona». Hierro es consciente de que aunque se hagan cálculos «si tu no sumas de qué te sirve usar la calculadora, solo pienso en los tres puntos de Tarragona».

El rival de mañana está muy necesitado de puntos, algo que no preocupa al entrenador: «Son equipos que se van a estar jugando la vida por el descenso, pero para motivación la nuestra, que peleamos por el 'play off'». Cada uno pondrá sus bazas para llevarse el duelo. «Son 90 minutos y veremos a ver quién es mejor», deslizó.

Tampoco el malagueño cree que vaya a ser decisivo el hecho de jugar a domicilio, ya que a lo largo del partido eso se puede volver en contra y repitió que van a Tarragona «con ilusión y a competir porque es un partido vital. Lo demás es problema del entrenador y el equipo rival, que nos esperarán con su gente y su campo lleno, esto va a ser así hasta final de temporada».

Por último, se refirió a sus palabras tras el encuentro ante el Alcorcón cuando dijo que el equipo había entrado al partido con una marcha menos. En este sentido aclaró que eso no tiene que ver con la «motivación o el esfuerzo de los chicos, sino a tenerla con balón» y fue más explícito al asegurar que «parece que tiene que ver con el esfuerzo, con la intensidad, con correr y no va por ahí, iba por el ritmo del balón, por intentar llegar mas rápido, combinaciones mas rápidas». En ningún caso tenía que ver con «con la entrega, esfuerzo o sacrificio» que pusieron los suyos.