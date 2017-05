Carlitos de Pena tuvo un debut en el once agridulce

Carlitos de Pena tuvo que esperar hasta el pasado sábado para estrenarse como titular con el Real Oviedo y si el encuentro hubiera acabado en el descanso sería el debut soñado, pero el mal segundo tiempo del equipo hizo que se oscureciera su estreno como goleador.

El uruguayo debutó en la jornada 30 en Vallecas cuando al cuarto de hora sustituyó a Saúl Berjón lesionado. Luego tuvo que esperar a los últimos veinte minutos del partido ante el Alcorcón para volver a jugar.

El sábado fue una de las sorpresas de la alineación, ocupando la banda izquierda del centro del campo y dejando a Saúl Berjón en el banquillo. El uruguayo aportó velocidad y profundidad y, además, marcó el primer gol del equipo al rematar un centro de Susaeta.

Carlitos no ocultó después del encuentro su decepción con lo sucedido en el segundo tiempo «vinimos a buscar la victoria y nos vamos con un punto que no nos sabe a nada», dijo el jugador que reconoció que «lo teníamos controlado y estaba en nosotros llevarnos los tres puntos».

El uruguayo no puso paños calientes a la derrota y aseguró que el partido acaba en empate por culpa nuestra «por no saber hacer lo que hicimos en el primer tiempo». Además, fue igual de claro al referirse al motivo del cambio de equipo al reconocer que, en la segunda mitad, les faltó «la valentía que habíamos tenido en la primera parte, la valentía para jugar y tener el balón y no perderlo tan rápido».

Por todo eso, el jugador conclute que los dos puntos se escaparon por «culpa nuestra, de cada uno de nosotros, hay que asumirla y pasar la página pero saber que lo hicimos muy mal en el segundo tiempo».

En el aspecto personal, el jugador estaba satisfecho con su presencia en el equipo titular. «Llevaba esperando la oportunidad hace tiempo, me sentía preparado, sentí que hice un buen primer tiempo, pero en el segundo no cumplí con lo que tenía que hacer», afirmó. El uruguayo espera tener a partir de ahora más oportunidades «estoy para ayudar al equipo en el lugar que me toque, si es de titular bienvenido sea».

La otra novedad en el once fue Nando, que volvió al once titular en el que no estaba desde la jornada 31 ante el Girona. El valenciano comenzó la temporada como titular, pero luego fue perdiendo presencia en el equipo inicial, reduciéndose su presencia en el campo a los minutos finales de los partidos.

La principal novedad de su vuelta al once fue la posición, ya que jugó por detrás de Toché, como enlace con el extremeño.

Nando ha participado hasta ahora en 27 encuentros, de ellos en 10 como titular.