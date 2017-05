El Oviedo comenzará a preparar mañana el duelo ante el Zaragoza

Con dos empates y tres derrotas en las cinco últimas jornadas, el Real Oviedo necesita reaccionar y reconciliarse con la victoria este sábado frente al Zaragoza. Un duelo que albergará el Carlos Tartiere y que los azules comenzarán a preparar mañana en El Requexón.

Pendiente del estado físico de Linares, Héctor Verdés, Borja Domínguez y Jorge Ortiz, que no pudieron estar la pasada jornada en Tarragona por lesión, Hierro tratará de perfilar los detalles para contrarrestar al conjunto maño y regresar a la senda del triunfo para no desperdiciar más oportunidades de meter a su equipo entre los seis primeros de la clasificación. Pese a los recientes tropiezos del conjunto carbayón, la sexta plaza, ahora en manos del Huesca, está a solo dos puntos. Los azules buscarán recortar esa desventaja con una victoria ante un equipo en el que militan los exoviedistas Edu Bedia y Manu Lanzarote.