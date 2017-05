La plantilla azul tendrá hoy jornada de descanso

La expedición del conjunto azul regresó ayer a mediodía de Cataluña y hoy tendrá jornada de descanso para volver mañana a los entrenamientos y comenzar a preparar el encuentro del sábado ante el Zaragoza. En la vuelta al trabajo, el técnico estará pendiente del estado de los lesionados Linares, Verdés y Borja Domínguez. En principio, todos ellos tienen opciones de llegar al choque contra el Zaragoza, pero habrá que esperar a ver su evolución a lo largo de la semana. En los casos de Verdés y Linares los problemas musculares de la pasada semana no revisten demasiada importancia, mientras que Borja Domínguez se espera que se incorpore esta semana al grupo. En principio, ninguno de los jugadores que participaron en el encuentro del pasado sábado tendrán problemas para estar a disposición del técnico. Además no hay sancionados esta jornada, ya que David Rocha y Jon Erice, que llevan cuatro amarillas, no vieron la quinta en Tarragona. Los azules están ante el primero de los cuatro últimos partidos en el que necesitan la victoria para reengancharse a la pelea por el 'play off'. En las filas aragonesas vendrá el ex jugador azul Edu Bedia, traspasado en el mercado de invierno y que en las últimas jornadas está siendo titular.