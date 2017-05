«Nos estamos jugando algo demasiado bonito para no dejarse el resto»

"No hay tiempo para lamentos", ha señalado contundente este mediodía Erice. El capitán del Real Oviedo se ha mostrado autocrítico con los últimos resultados cosechados por los azules y ha subrayado la necesidad de reverte la situación a partir de este sábado para que no se escape la posibilidad de finalizar la temporada en 'play off'.

"Nos jugamos la temporada", ha expresado el pivote pamplonés, que ha indicado que está en el alero algo demasiado bonito para no dejarse el resto". "Somos muy conscientes de dónde estamos, de lo que nos estamos jugando y lo que es el Real Oviedo", ha manifestado el centrocampista, que ha recordado en varias ocasiones la exigencia "máxima" que implica representar a la entidad carbayona.

"Todos los que llevamos tiempo aquí sabemos que cada partido en el Real Oviedo es imprescindible. El de este sábado, más", ha profundizado el centrocampista, que no ha ocultado que se equivocaron durante el transcurso del duelo de la pasada jornada ante el Nástic. "En Tarragona metimos el culo atrás en la segunda parte y no supimos leer el partido. Esa es la realidad", ha analizado sin ambages.

Erice ha confesado que en la plantilla azul son conscientes de que han "fallado a la gente", pero está seguro de que la afición volverá a responder con fidelidad en el choque ante el Zaragoza. "Van a estar con nosotros. Si damos, recibimos", ha asegurado el navarro, que considera que "todo pasa por el sábado" y "no hay receta" para evitar los tropiezos. El capitán oviedista tiene claro que donde se deben plasmar esas intenciones es en el terreno de juego y para ello concluye que hay que "salir al campo y que se note lo que nos estamos jugando".