A Edu Bedia le «da igual» como le reciba el sábado el Carlos Tartiere

El centrocampista Edu Bedia, que en el pasado mercado de invierno salió del Real Oviedo para incorporarse al Zaragoza, se refirió ayer a su vuelta al Carlos Tartiere y afirmó que no le preocupa como le puedan recibir los aficionados azules. «Me da igual, yo pienso en jugar, en lo que vamos a hacer nosotros, jugar como lo estoy haciendo, me encuentro muy cómodo, estoy bien y a partir de ahí lo que pase me da igual», dijo el centrocampista cántabro.

Edu Bedia, a quien en su estancia en el conjunto ovetense la pasada temporada y los meses que estuvo de la presente las lesiones le impidieron tener continuidad, dijo que tiene amigos en el vestuario azul y se refirió a la situación de su exequipo diciendo que «la gente está nerviosa porque llevaban mucho tiempo en 'play off' y ver ahora que se acaba la temporada y que estás fuera, es para ponerte un poco nervioso». Además, cree que ellos se pueden aprovechar de esa situación y para ello apunta como una de las claves que sean capaces de «tener el balón, a hacer lo que sabemos hacer nosotros, sé como es la gente de allí y sé que si hacemos eso podemos tener mucho a favor».

Sobre el juego de los oviedistas, el centrocampista apuntó que «en casa había ganado todos los partidos de este año hasta el partido con el Alcorcón» y añadió que lo ve como «un equipo muy peligroso, que no te va a generar jugadas para meter gol, pero necesita muy poco para hacerte un gol». En este sentido, destacó las jugadas a balón parado con Susaeta «es lo más fuerte que tienen y debemos de ser listos para contrarrestar eso».

En cuanto al conjunto maño, que necesita, al menos una victoria para lograr la salvación de forma definitiva, reconoció que están ante el «partido más importante de la temporada». Por eso dijo que lo único en que piensan es en «en ganar el sábado, tenemos que olvidar todo lo anterior. El equipo está con confianza porque estamos haciendo muchas cosas bien en las últimas jornadas».

El objetivo del equipo es, para Edu Bedia, «sellar cuanto antes la salvación y comenzar a pensar en la próxima temporada», ya que considera que «el Real Zaragoza siempre tiene que estar arriba en Segunda División», aunque reconoce que «esta es una Liga muy difícil, en la que todos los equipos compiten».