Archivado el "palo" que supuso el empate en Tarragona, Toché, máximo artillero del Real Oviedo, no alberga dudas de que deben "aprender" de esa derrota en Tarragona para no repetir los errores cometidos al final de la pasada campaña. "Afrontamos algo muy bonito, que es un ascenso, y no se nos puede quedar la cara del año pasado. El equipo se merece entrar en 'play off' y vamos a luchar hasta el final", ha analizado este mediodía el ariete de Santomera, que se reconcilió con el gol el pasado sábado en tierras catalanas.

Referente ofensivo indiscutible de los azules este curso, Toché no elude su responsabilidad al señalar que de su pegada dependerá en gran medida la consecución del objetivo colectivo. "Si consigo tres o cuatro goles el equipo se va a meter en 'play off'", ha señalado el murciano. Para finalizar el campeonato liguero entre los seis primeros clasificados sabe que es imprescindible lograr una victoria este sábado que supondrá "el empujón que nos hace falta para la recta final".

"El juego es lo de menos, tenemos que intentar ganar, ganar y ganar", ha agregado el delantero, que ha indicado que en el Tartiere, donde se disputará el duelo ante el Zaragoza, "todos nos tienen mucho respeto". "Nos está faltando últimamente suerte de cara a gol y hay que intentar meter las que tenemos", ha argumentado tras subrayar la necesidad de ser autocríticos.

"En Segunda no te puedes relajar ni un minuto y si nosotros no damos el cien por cien te ganan o no sacas buenos resultados", ha recordado el murciano, que ha expresado su visión acerca del choque de la pasada jornada, en el que los azules fueron de más a menos.

"En la primera parte nos salió casi todo y en la segunda, con esa idea de mantener el resultado, el equipo se equivoca y les dimos esa opción de venirse arriba que no les teníamos que haber dado", ha analizado confesando una sensación de impotencia. "Cuando estás en el campo quieres sacar el orgullo, pero no encuentras por dónde achicar agua. En el descanso todos pensábamos que lo teníamos casi hecho y al final no fue así", ha apostillado.