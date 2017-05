Real Oviedo | El peso de la historia para escribir el futuro

Con la espada de Damocles de los resultados pendiendo sobre sus objetivos clasificatorios, el Real Oviedo y el Zaragoza cruzan sus caminos este sábado en el Carlos Tartiere (21 horas) persiguiendo un balsámico triunfo. La reciente pobre cosecha de carbayones y maños, que solo han sumado un punto de los nueve últimos en juego, acentúa las necesidades de ambos en un encuentro entre dos clubes con un pasado de mayor tronío que su presente.

Los escudos de ambos equipos aglutinan 3.178 partidos en Primera, repartidos en las 58 campañas en la élite de la entidad aragonesa y las 38 que suman los oviedistas. De los 22 equipos que componen actualmente la categoría de plata del fútbol español, solo el Valladolid se intercala en la veteranía en Primera de ambos, pero el momento actual dista mucho de sus viejos laureles. Las cinco jornadas sin triunfos que ha enlazado el conjunto dirigido por Fernando Hierro y el agrio empate del pasado sábado en Tarragona elevan la trascendencia del choque de este fin de semana de cara a no verse descalbagado de la carrera por el 'play off'.

Para mirar al futuro con optimismo, el cuadro carbayón necesita recuperar su idilio con el triunfo en su feudo ante un rival con una necesidad competitiva mayor de la que podía arrojar su contexto clasificatorio menos de un mes vista. Evaporada ya la bocanada de aire fresco que supuso el cambio en su banquillo de Raúl Agné por Láinez, que celebró tres victorias en sus cinco primeras jornadas al mando, los últimos tropiezos han comprometido su situación en la tabla. Con solo cuatro puntos de margen respecto al cuarteto de cola, una derrota en la capital del Principado empujaría a los 'blanquillos' hacia el atolladero de la pugna por eludir el descenso.

El margen de error se achica con el paso de las jornadas y los integrantes de la plantilla azul repiten con asiduidad en El Requexón durante las últimas semanas la necesidad de aprovechar la oportunidad inminente. Dos de los más veteranos del vestuario como Toché y Erice no han titubeado al valorar la magnitud del choque ante el conjunto maño, que no visita el municipal ovetense para disputar un duelo en Primera desde el 1 de octubre del año 2000, y la importancia de saldarlo con triunfo para no incurrir los errores de la pasada campaña y quedarse fuera de los seis primeros clasificados al término del campeonato liguero.

La Romareda fue el final del trayecto competitivo oviedista el curso pasado, cuando un tanto de Guitián al filo del ecuador de la primera mitad provocó la derrota del conjunto dirigido por Generelo y con ella sepultó sus opciones matemáticas de disputar el 'play off'. Para escribir un desenlace distinto esta temporada, los azules necesitan superar al Zaragoza, con exoviedistas como Edu Bedia y Manu Lanzarote asentados en las alineaciones de César Láinez. De los tres puntos dependerán la mayor parte de las opciones de que el futuro del conjunto carbayón pase por la categoría en la que ha escrito las páginas más brillantes de su historia.