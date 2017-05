Los maños son un rival que se les da bien a los azules

El balance de los enfrentamientos como local del Real Oviedo ante el Zaragoza son claramente favorables a los azules, que lograron ganar en 28 de las 40 veces que jugaron.

El momento que atraviesan los dos equipos distan mucho de lo que marcan sus enfrentamientos, ya que de los 40 choques, 26 fueron en Primera División. En la máxima categoría los números se decantan claramente a favor de los ovetenses, que lograron ganar en 20 ocasiones, empatar en 4 y en solo dos oportunidades el triunfo fue para los visitantes.

En Segunda los dos equipos se enfrentaron en 7 ocasiones, con 5 victorias para los ovetenses, con un empate y una derrota. La pasada temporada los azules se impusieron a los maños por 1-0 con un gol de Toché.

El resto de encuentros que jugaron los conjuntos que se enfrentarán esta noche fueron en Copa, en 5 ocasiones, con 2 victorias para cada equipo y un empate. Los otros dos partidos que jugaron fue en la liguilla de ascenso, con un triunfo para cada contendiente.

Antes del encuentro de la pasada temporada, la última vez que los maños visitaron el Carlos Tartiere fue en la temporada 2002-2003, en Segunda, la aciaga campaña en la que los azules perdieron dos categorías, una en el terreno de juego y otra en los despachos. En aquella ocasión vencieron los maños por 0-2 y, curiosamente, queda un superviviente de aquel encuentro, el centrocampista Cani, que marcó el primer gol visitante.

Cani vuelve 14 años después al Carlos Tartiere con el Zaragoza y a sus 36 años es muy probable que esté en el once inicial de César Láinez, para formar en la banda derecha del centro del campo. En caso de que no fuera titular, su plaza podría ser para un ex oviedista, Manu Lanzarote.

El conjunto maño viajó ayer a Oviedo, por la tarde, con una expedición formada por 19 jugadores, que tienen previsto realizar esta mañana una suave sesión de entrenamiento en las instalaciones de El Requexón. En la lista entraron finalmente el delantero Ángel y el portero Ratón, mientras que no está el delantero griego Samaras, lesionado.