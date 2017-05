Real Oviedo | Una victoria para alimentar el sueño

Al Real Oviedo solo le vale la victoria en el encuentro de esta noche (21 h) ante el Zaragoza. Los azules, sumidos en su peor racha de resultados de la temporada, necesitan reencontrarse con el triunfo si quieren mantener las opciones de entrar en el 'play off' de ascenso, que han comenzado a dejar escapar en las últimas semanas.

El conjunto azul afronta el encuentro con dudas para el once, ya que el Fernando Hierro está pendiente de que se confirme la recuperación de los defensa centrales Verdés y David Fernández. Estas interrogantes no se disiparán hasta el entrenamiento que esta mañana tendrá el equipo en el Carlos Tartiere, tras el cual el técnico facilitará la convocatoria de jugadores que se concentrarán en un hotel de la ciudad hasta la hora del encuentro.

Además, se prevén novedades en el once, una de ellas la vuelta de Linares a la delantera, para formar pareja con Toché y volver al dibujo habitual en el Carlos Tartiere, con dos delanteros.

El Zaragoza llega al encuentro con el ánimo de lograr los tres puntos que necesita para confirmar su permanencia en la categoría y no sufrir hasta el final de temporada. En las filas mañas llegan dos ex ovetenses, Edu Bedia y Lanzarote. El primero, que se incorporó al equipo aragonés en el mercado de invierno será titular esta noche.

Los oviedistas llegan al encuentro después de cinco jornadas sin ganar, lo que les ha dejado fuera de los seis primeros puestos. Sin embargo, el resto de los equipos también están fallando y eso les permite mantener las opciones a falta de cuatro jornadas, pero sin margen de error para un nuevo fallo. El equipo necesita recuperar la fortaleza en su campo, que tuvo durante toda la campaña, pero que se perdió en las dos últimas jornadas con el empate ante el Huesca y la derrota frente al Alcorcón.

A lo largo de toda la semana el mensaje que sale del vestuario y del propio entrenador es de optimismo y mentalización para sacar el partido adelante y poder así seguir peleando por las plazas de 'play off'. Lo que parece seguro es que el Carlos Tartiere va a presentar una muy buena entrada, gracias a la campaña de acompañante y precios reducidos de las entradas, por lo que serán cerca de 20.000 los aficionados que se den cita en el estadio para animar y apoyar al equipo.

El equipo llega al encuentro después de sumar un punto en Tarragona que dejó mal sabor de boca, ya que después de un buen primer tiempo y ponerse 0-2, en la segunda mitad desapareció del campo. El objetivo es ser el equipo de la primera mitad y disipar las dudas que se han instalado en el entorno oviedista.

En la búsqueda de soluciones al mal momento del equipo, Fernando Hierro le dio una vuelta a la alineación el pasado domingo, con muchas novedades, donde las principales novedades fueron Nando y Carlitos, mientras que Saúl Berjón se quedó en el banquillo.

Las dos caras del equipo en Tarragona hacen presumir que el técnico pueda volver a realizar cambiós en el once. La principal duda para el entrenador es saber si finalmente podrá contar con los defensas Héctor Verdés y David Fernández. Ambos jugadores estuvieron entre algodones toda la semana, sin completar ninguna sesión de entrenamiento.

En ambos casos, el técnico se mostró optimista el jueves sobre su estado y confía en poder contar con ambos. En ese caso, el elegido para formar pareja con David Costas en el centro de la zaga sería Verdés.

El resto del equipo tiene otra duda, que será el ocupante de la banda izquierda del centro del campo, una posición para la que el entrenador cuenta con tres posibilidades, que son Saúl Berjón, Nando y Carlitos.

En principio, por su buen rendimiento el pasado sábado, el uruguayo Carlitos parece partir con ventaja. Sin embargo, también podría regresar Saúl Berjón, tras descansar la pasada jornada. La otra alternativa sería Nando, que el pasado fin de semana jugó como segundo delantero, por detrás de Toché.

Hierro no es partidario de dar pistas sobre sus intenciones, por lo que es complicado adivinar si realizará más cambios. El conjunto maño está previsto que juegue con tres medios centros, Javi Ros, Zapater y Edu Bedia, por lo que el técnico oviedista podría tratar de equilibrar las fuerzas en el medio, reforzando esa parcela.

La alineación más probable de los azules será la formada por: Juan Carlos; Diegui Johannesson, David Costas, Verdés, Christian Fernández; Susaeta, Jon Erice, Lucas Torró, Carlitos; Linares y Toché. El resto de jugadores disponibles son: Esteban, Fernández, David Fernández, Óscar Gil, Jonathan Vila, David Rocha, Saúl Berjón, Nando, Michu y Jonathan Pereira. El técnico deberá descartar a tres jugadores tras el entrenamiento matinal.

La importancia del encuentro de esta tarde hizo que el club decidiera establecer una campaña para los abonados por la que pudieron hasta ayer retirar dos localidades por 10 euros, mientras que las entradas para el público general costaban 15 euros. Los precios en taquilla hoy serán los habituales. El ritmo de venta de las entradas fue bastante bueno. La afición volverá a estar con el equipo ya que entiende que una victoria le devolvería a la pelea por el 'play off'.