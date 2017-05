César Láinez reconoce que «no nos merecíamos más»

El balance que el entrenador aragonés, César Láinez, era muy diferente al de Hierro, ya que estaba más contento con el resultado que con el juego desplegado por los suyos.

Por eso, dijo que el empate fue «totalmente positivo porque, dado lo que hemos hecho durante todo el partido, no nos merecíamos más» y añadió que «cuando juegas mal y sacas algo positivo refuerza al grupo».

El técnico del conjunto visitante reconoció que el Real Oviedo salió con las ideas claras y más intensidad, y nosotros no hemos estado a la altura en la primera mitad». Por todo lo anterior, el técnico lamentó que el de ayer fue «de los partidos en los que me he sentado en el banquillo ha sido el peor partido». También elogió a los ovetenses de los que dijo «nos han hecho daño por fuera, eran más intensos y cogían las segundas jugadas durante muchas fases del partido». No obstante, cree que «la segunda más igualada, los cambios nos han venido mejor a nosotros que a ellos».