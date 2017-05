«Las cosas están más complicadas, pero no imposibles»

El único reproché que Hierro dijo que podía hacer a los suyos fue la falta de acierto en el remate, por lo demás el técnico se mostró contento con el comportamiento de los suyos y el juego que realizaron. Además, reconoció que entrar en el 'play off' está más complicado, pero no imposible y por ello prometió pelear hasta el final.

El empate impide al equipo entrar en los seis primeros puestos, aunque sea de forma provisional, y el técnico reconoció que tras el empate «las cosas están más complicadas, pero no imposible, y como están complicadas pero no imposibles, las pelearemos», dijo el malagueño que recordó que «esto es el futbol y deporte, nos levantaremos» repitiendo que «difícil si, pero imposible no, ese es el resumen».

El técnico cree que el fútbol no está siendo justo con ellos en las últimas jornadas «desde Tenerife, hemos hecho meritos para tener más puntos. Hemos competido muy bien, pero los puntos son la realidad». El mensaje del entrenador es claro «aquí no se va a rendir nadie, primero por el club, por su afición, y luego por el esfuerzo de los chicos». En este sentido indicó que «tenemos tres partidos mas pero los vamos a pelear, hemos sumado uno pudiendo sumar tres pero no vamos a bajar los brazos». De lo que es consciente el entrenador es que el momento es duro, pero cree que «mañana -por hoy- levantaremos el ánimo de los chicos y seguiremos peleando».

El comportamiento del equipo agradó al entrenador que afirmó que «me he ido más cabreado en otros partidos en los que hemos sumado de otra forma, sin haber hecho lo planeado» y explicó que «cuando uno ve como estaba el estadio, con los jugadores cómodos, con el aliento de la grada, te da más rabia, pero esto es así y no hay otro camino que no sea seguir».

También lanzó un mensaje de esperanza el técnico malacitano, agarrándose a su experiencia «hemos visto cosas en el futbol, muy difíciles muy raras, las tres jornadas son de tensión, todo el mundo se está jugando todo y tenemos que seguir».

Hierro resumió el encuentro diciendo que el único reproche es la falta de acierto, ya que «por juego, intensidad y ocasiones no será».

Interpretamos muy bien el partido, entramos muy bien, pero nos faltó acierto. Es verdad que esta racha de 7-8 últimos partidos el futbol nos está castigando demasiado, hoy hemos sido un equipo intenso, poderoso, con las ideas claras y creando ocasiones, nos ha faltado acierto.

Sobre como se había encontrado el vestuario tras el encuentro dijo que los jugadores «saben que hemos hecho un gran esfuerzo y no hemos tenido recompensa, pero son gente con experiencia y en el futbol se han vivido cosas mas difíciles todavía». El mensaje final fue que hay que levantarse y comenzar a pensar en el encuentro ante el Córdoba porque «no sabemos que va a pasar en las próximas jornadas».