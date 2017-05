El Real Oviedo no se rinde y quiere apurar sus opciones hasta el final

Mientras hay vida, hay esperanza. A ese refrán castellano se agarra el Real Oviedo ante las tres últimas jornadas de Liga. Los azules llevan seis partidos sin ganar y pese a ello mantienen opciones de entrar en el 'play off', cada vez con menos margen de error, pero con posibilidades.

La derrota del Huesca ante el UCAM y el empate del Valladolid ayer frente al Mirandés han servido para poner en valor las palabras de Fernando Hierro y sus jugadores después del partido del sábado, en las que insistían en que iban a seguir peleando por el objetivo de estar entre los seis primeros de la clasificación. Recortar los dos puntos de ventaja de los pucelanos y el que le sacan los oscenses es el objetivo para el arreón final.

Los azules visitarán el próximo domingo al Córdoba, recibirán al Sevilla Atlético y cerrarán la Liga en Elche. Esos son los tres obstáculos que separan a los oviedistas de tener posibilidades de lograr el objetivo, para lo que necesitarán casi seguro tres victorias.

El mensaje del entrenador tras el empate frente al Zaragoza fue claro. «Las cosas están más complicadas, pero no imposibles, y como están complicadas pero no imposibles, las pelearemos», indicó Hierro. Las palabras del técnico calaron en el vestuario y, de forma unánime, fueron repetidas por los jugadores.

La versión más optimista fue la de Miguel Linares, que tras el partido dijo que «ahora mismo estamos un punto más cerca, el Huesca ha perdido». El delantero apelaba a lo que finalmente ocurrió en la mañana de ayer, cuando el Valladolid no fue capaz de ganar. Ni siquiera la mala racha del equipo, que no ha ganado en las últimas seis jornadas, hace que los azules tiren la toalla. «Es verdad que son muchos puntos los que hemos dejado de sumar, pero ahora quedan nueve», expresó el atacante, que recordó que «todavía hay vida».

El más veterano en la plantilla oviedista es el defensa David Fernández, que también espera mantener las opciones hasta la última jornada. El central afirmó que a falta de tres partidos deben ir a «dejarlo todo». «Mientras tengamos opciones de entrar en ese 'play off' no podemos parar», indicó.

El defensa madrileño tiene claro que lo importante es lo que sean capaces de hacer ellos. «Más allá de lo que hagan los demás tenemos que centrarnos en los tres partidos que quedan, sacarlos adelante y llegar a la última jornada estando ahí, que creo que vamos a tener opciones», expuso. Por eso, el defensa quiere «mandar un mensaje de optimismo a toda la afición». «Nosotros creemos y vamos a seguir intentándolo hasta el final», proclamó. Del mismo modo, no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a los seguidores oviedistas el apoyo que les están dando y por ello se compromete a «darlo todo hasta el final».

David Fernández reconoce que el equipo ha fallado en las últimas jornadas. «Es mucho tiempo sin ganar, sobre todo ahora que se está jugando todo», reconoció. Sin embargo, cree que el equipo ha hecho buenos partidos, como ante el Zaragoza, en el que solo faltó el gol: «La línea a seguir en estos tres partidos que quedan es la de este partido. De esta manera podemos ser capaces de sacar los puntos que quedan y optar todavía al 'play off'».

El portero Juan Carlos fue el último en hablar del equipo. Lo hizo tras el entrenamiento de ayer y lo primero que quiso destacar es que las sensaciones después del encuentro del sábado «son buenísimas». «El equipo estuvo francamente bien, el punto es muy escaso para lo que plasmó el equipo en el campo», argumentó. No obstante, eso no quita para que el empate fuera doloroso «porque se hicieron las cosas bien y no obtienes un premio mayor».

En la misma línea que el resto de compañeros, el portero se aferra a las opciones que faltan. «Evidentemente está difícil, pero no está todo dicho, aquí todos tienen que jugar y a estas alturas es muy difícil ganar», señaló. El guardameta cree que no solo para ellos van a ser complicado sacar sus compromisos adelante: «Las jornadas se reducen y cada vez es más difícil, solo nos queda poner todo para ganar». La mala racha de los oviedistas no tiene una explicación para Juan Carlos y apuntó que las causas de no ganar son diversas. «Hay momentos puntuales en los que el balón no quiere entrar, como ante el Zaragoza, que quizá falta esa pizca de suerte que en otras etapas hemos tenido», afirmó. En otras ocasiones reconoce que no estuvieron bien, como ocurrió ante el Nástic, donde cree que «no debimos perder los tres puntos, no hemos estado a la altura».

Ahora lo único en lo que piensan los jugadores oviedistas es en ir a Córdoba a ganar. «Todo pasa por hacer nosotros los deberes. Tenemos que centrarnos en hacer bien las cosas y luego si los resultados acompañan mejor», indicó el portero, que también quiso mostrar su agradecimiento a los seguidores azules. «La afición desde la jornada uno hasta hoy nos ha apoyado y sabemos que no es una afición cualquiera», concluyó.