Real Oviedo | «Veo a mis compañeros con ganas»

Una de las sorpresas agradables que han deparado los últimos encuentros del Real Oviedo ha sido la aportación del uruguayo Carlitos de Pena, que fue titular en los encuentros ante el Nástic, en el que marcó el primer gol, y frente al Zaragoza.

El extremo, que llegó en el mercado de invierno en calidad de cedido por el Middlesbrough, se mostró ayer optimista sobre las opciones del conjunto azul de entrar en el 'play off'. A su juicio, atraviesan por un buen momento, pese a que los resultados no acompañan. «El equipo física y anímicamente está bien. Veo a mis compañeros con muchas ganas», dijo el jugador, que también destacó que todos los que han ido entrando en el once han respondido. «Estamos todos juntos hasta el final y vamos a luchar por todo eso», hizo hincapié.

El uruguayo insistió en que el juego del Real Oviedo está siendo bueno. «Llegamos bien. Si bien en los partidos no hemos conseguido los puntos que merecíamos, en los entrenos estamos trabajando muy bien», repitió el jugador, que se agarra a las opciones reales de alcanzar aún el objetivo. «Sabemos que ganando los partidos que nos quedan por delante tenemos aún posibilidad de lograr el objetivo. Está claro que hoy por hoy no dependemos de nosotros, pero estamos muy metidos en esto», aseguró.

Lo que no ocultó el extremo es que los últimos resultados están siendo malos, pero afirmó que no son acordes con el juego que realizan. «Así es un poco el fútbol. A veces, cuando más lo mereces, es cuando no consigues las cosas. Como el otro día. Con 8 o 9 ocasiones claras no lo conseguimos y otros días con menos méritos sí nos llevamos los tres puntos», comentó. También cree que no son ellos los únicos que están teniendo tropiezos en este final de Liga: «Los rivales directos también están fallando y, en estos tres partidos, el que menos falle será el que consiga entrar en 'play off'».

Lo que es innegable es que el conjunto de Hierro ha dejado pasar oportunidades para estar en una mejor posición. «La recta final no es el momento ideal para una racha como esta, pero quedan tres partidos y las rachas están para romperlas», hizo hincapié. Del mismo modo, recordó que el equipo ha tenido toda la temporada un buen comportamiento en su campo y no tan bueno a domicilio. El objetivo es ganar el próximo encuentro. «Ahora tenemos una linda oportunidad contra el Córdoba para romper esa racha, sumar de tres y meternos en la pelea», prosiguió el jugador.

«Cuesta mucho ganar»

Carlitos de Pena considera que ahora «todos los equipos se están jugando cosas, ya sea arriba o abajo, y los de mitad de tabla no querrán perder porque salen a la cancha a ganar». Y, a la vez, asume que «está costando mucho ganar. A nosotros y a todos. Ojalá consigamos los tres puntos. Esperemos el fallo de los demás y nos encontremos en una situación favorable».

Una dificultad añadida para el domingo es la situación complicada que el Córdoba atraviesa y que le hace estar «necesitado», dijo el uruguayo, que, no obstante, afirmó que «también lo estaba el Nástic y el Zaragoza. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar».

En el aspecto personal, el futbolista está teniendo más presencia en el once. El pasado sábado tuvo la oportunidad de debutar como titular en el Carlos Tartiere, algo que para él «era muy importante». «Me sentí muy a gusto, como en mi casa, y jugar con la gente a favor alentando todo el partido fue una sensación muy linda», señaló. Por ello espera poder «devolverle a la afición esa alegría que tanto se merecen y meternos en el 'play off', que es lo que quieren».

Finalmente, Carlitos reconoció que el objetivo de todos los jugadores es jugar lo máximo posible. «A mí me costó un poco más meterme en el equipo, pero ahora que llevo dos partidos me encuentro muy bien, estoy intentando ayudar al equipo donde me toca». Su ilusión es seguir aportando: «Si me toca desde el césped, bienvenido sea. Y, si no, a aportar igualmente desde donde sea».