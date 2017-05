Real Oviedo | Hierro: «La única alternativa es sumar los tres puntos mañana»

El Real Oviedo lleva seis jornadas sin ganar, pese a lo cual mantiene opciones de entrar en el 'play off'. Sin embargo, en el caso del partido de mañana ante el Córdoba si parece que los azules tienen una de sus últimas balas para mantenerse en la pelea, independientemente de lo que hagan el resto de los rivales.

Esta es una circunstancia que el propio Hierro reconoce al asegurar que «ya no sé que decir, todos los partidos parecen el último, solo queda sumar tres puntos». En el caso del encuentro de mañana, se encontrarán con un rival que necesita tanto como ellos los puntos para no complicarse la vida con los puestos de la zona baja. «Nos enfrentamos a un equipo que se juega el descenso», dijo el técnico que se refirió también al llamamiento que hicieron a su afición y que se trata de un equipo que hace un par de años estaba en Primera: «Sabemos el objetivo por el que vamos a luchar cada uno, pero el rival no tiene que tener ni un gramo más de motivación que nosotros, que es pelear por una meta tan importante». Ese fue el mensaje que el entrenador envió a sus jugadores de los que espera una actitud de entrega total. «No pueden tener ni un gramo más de mentalidad, ambición o ganas que nosotros. Como mínimo, igualarlo. Ellos pelearán por su objetivo y nosotros por el nuestro pero no tienen que tener ni un gramo más de motivación que nosotros», repitió.

Una victoria en Córdoba no solo significaría tres puntos vitales. Hierro cree que, además, les aportaría «tranquilidad» y les permitiría «llegar a las dos últimas jornadas con opciones». En este sentido, el entrenador entiende que al equipo le puede estar pesando en los últimos encuentros el hecho de no conseguir un triunfo. «A nivel mental son muchas jornadas sin sumar de tres e indudablemente todas nuestras posibilidades, o gran parte, pasan por sumar tres puntos en Cordoba, es una realidad con la que tenemos que afrontar el partido», apuntó.

Hierro insiste en que tienen opciones de entrar en el 'play off' e indicó que «hay una posibilidad y nos aferramos a ella, pero tiene que ser con los tres puntos de Córdoba».

El entrenador cree que los resultados no están siendo acordes con el juego del equipo en las últimas jornadas en las que, a su juicio, merecieron más, y considera que la clave en Córdoba estará en saber que «cualquier jugada desde el minuto uno al noventa, cualquier pequeño detalle puede cambiar el partido, así es la categoría de igualada, es de pequeños detalles. Luego la suerte de estar contundente en las dos áreas, tanto para definir como para defender».

Otro de los aspectos que considera que deben saber manejar es el anímico. «En las últimas jornadas juega la presión, la tensión, juegan muchos factores. Cada fin de semana se ven primeros 45 minutos en los que parece que el partido está terminado y luego te empatan en el último minuto», explicó. El objetivo del técnico, resumió, «es llegar al último partido con opciones».

El malagueño sabe que el desenlace de la temporada depende de los nueve puntos que restan por disputar, empezando por Córdoba. La explicación de que el equipo no ganara en las últimas jornadas cree que es «interna». «Para lo bueno y lo malo -prosiguió- yo no puedo decirle nada a un equipo que se deja todo lo que puede y los chicos tienen la sensación de que hemos hecho más meritos y por eso necesitamos una victoria. Con una victoria hubiéramos sumado algo más, pero ahí juega la sensación de que te ves fuera del 'play off,' la clasificación... La explicación es que pienso que merecimos más puntos». Dijo que no le importa que los jugadores estén pendientes de otros resultados, pero que él lo hará «cuando acabe mi partido».