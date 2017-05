David Fernández reconoce que el final de temporada es «decepcionante»

El final de temporada para el Real Oviedo ha llegado antes de lo previsto y de una forma triste. Así lo reconoció ayer el defensa David Fernández, que dijo que «hemos llegado al final de la peor manera posible».

El central, el jugador que más temporadas lleva en el equipo, reconoció que el vestuario está triste «por haber perdido un oportunidad de hacer una gran temporada, terminar bien el año, y después de cómo ha ido la temporada este final es decepcionante para todos». El madrileño lamenta que «en el momento decisivo no hayamos estado a la altura» y además cree que el problema viene de lejos: «Toda la temporada los resultados fuera de casa han sido muy malos y quizá ese sea el motivo por el que estamos donde estamos: un equipo que aspira a jugar 'play off' fuera de casa tiene que sacar mucho más rendimiento».

El pasado domingo Hierro apuntó a la falta de carácter del equipo como el principal problema de los suyos en Córdoba. David Fernández cree que no es el único motivo de los problemas a domicilio. «Será un cómputo de todo, nos ha faltado carácter e intensidad en algunos momentos, otros días habrán sido temas futbolísticos en los que no hemos estado bien, y en otros la suerte», indicó. No obstante, no quiere que la mala suerte suene a excusa, porque «lo hemos tenido en la mano y por nuestras faltas nos quedamos con cara de tontos». «El objetivo, que lo teníamos cerca, se va», finalizó.

Sobre cómo espera que les reciba el domingo el Carlos Tartiere, el defensa es consciente de que «la afición estará triste y decepcionada» y por eso la obligación del equipo es «dar la cara, jugar de la mejor manera, ganar y despedir la temporada en el Tartiere al menos dando una buena imagen y representando al club cómo se merece». En ese contexto, el zaguero indicó que aceptarán «lo que la afición decida» este domingo.

El central no se quiso pronunciar sobre el futuro y aseguró que «imagino que se esperara a final de temporada para tomar decisiones». Por ello, señaló que lo único en lo que se centran los jugadores es en «terminar de la mejor manera posible». «Se hablará más adelante, no sabemos nada, y ya se verá», concluyó.