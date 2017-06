Linares: «Me niego a irnos sin ganar»

Después de completar una nueva sesión de entrenamiento en El Requexón, Linares ha recogido este mediodía el premio más amargo. El aragonés fue elegido por los aficionados oviedistas como el mejor jugador de su equipo el pasado mes de mayo, en el que los azules no fueron capaces de sumar ninguna victoria.

Tras imponerse en la votación a sus compañeros Carlitos de Pena, Saúl Berjón, Nando y Diegui Johannesson, Linares, que anotó de penalti el gol que cerró el marcador de la derrota en Córdoba, ha expresado que "este premio no lo merecíamos ninguno". El delantero ha agradecido el apoyo que le muestran los aficionados y ha reconocido que afrontan "un momento complicado" en el que no deben bajar los brazos.

"Me niego a irnos sin ganar", ha señalado el aragonés, que no oculta que hay "pocas o ninguna opción" de finalizar la temporada en 'play off', aunque cree que "hay que dar el cien por cien". Una proclama que espera que se traslade al terreno de juego y no se quede en meras palabras.

