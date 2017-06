Real Oviedo | Hierro: «Entiendo el dolor de la afición»

A cinco puntos de la anhelada sexta plaza con solo seis por disputarse, el discurso emitido por los jugadores del Real Oviedo a lo largo de esta semana ha estado más vinculado a terminar la temporada con honra que a hacer efectivas las remotas posibilidades de alcanzar el 'play off'. Una perspectiva que ha roto este mediodía su entrenador, Fernando Hierro, con su versión más optimista.

"Sigo creyendo. Hay un eslogan en el Tartiere que dice 'nunca rendirse'", ha expresado el técnico azul, que ha asumido su responsabilidad en la mala racha de resultados que atraviesa su equipo y ha complicado sobremanera las opciones de alcanzar el objetivo clasificatorio marcado. "El entrenador es el padre de todas las derrotas. Yo me pondré siempre por delante", ha indicado el malagueño, que es consciente del profundo malestar entre la afición oviedista.

"Entiendo el dolor de la afición, que la gente esté enfadada. Cómo no lo voy a entender", ha afirmado el andaluz, que ha vuelto a exponer una de las carencias de su plantilla. "Lo dije en Córdoba. El carácter no se compra. No tengo ninguna queja de cómo entrenan, pero es una cuestión de carácter ", ha argumentado el técnico, objeto de numerosas especulaciones acerca de su futuro esta semana. "A final de temporada hablaremos. No gasto ni un gramo de fuerza en pensar en otra cosa que no sea el día a día", ha atajado.

